惡男們嘻鬧假裝吐口水並使絆子 妙齡女下秒直接跌落火車底

每隔20年即改版一次的日本銀行券，在2019年正式公佈，將在2024年發行，自1984年D號一萬圓券開始使用的福澤諭吉肖像，歷經40年後將變更為有「日本資本主義之父」美譽的澀澤榮一（日文：渋沢栄一），引起日本民眾的關注。《NHK》也搭上這個風潮，2021年的大河劇——《直衝青天》（青天を衝け）——主角就是澀澤榮一，由當紅的新生代男星吉澤亮擔綱，描繪澀澤榮一從幕府末年到明治維新的奮鬥史。

2021-05-10 09:45