擦藥擦出火花！男奮力救出溺水瑜珈女師 2人相戀修成正果   

印度女性瑜珈教師古普塔（Nupur Gupta）日前在當地果亞邦海邊游泳時，不幸遇到強大海流將她拉離岸邊，她試圖游回岸邊，潮水卻不停的將她拖往海底。幸虧一名40多歲的匈牙利男性波斯尼亞克（Attila Bosnyak）伸出援手，最後不但成功救起古普塔，還和她墜入愛河。

美國有線電視新聞網CNN報導，泳技很好的波斯尼亞克當時爬上石頭揮手，終於引起救生員的注意將他們救回岸上。但當波斯尼亞克上岸後發現，他的背部、大腿和手指血跡斑斑。古普塔看在眼裡感覺很難過：「我意識到這個人救了我一命。」於是跑去最近的商店買消毒劑，還有巧克力冰淇淋。

古普塔回到海灘後開始照顧波斯尼亞克的傷口，還遞給他冰淇淋，他感激的對她微笑，讓古普塔在那一刻心中產生了化學反應：「心動的感覺。」本業為理財顧問的波斯尼亞克說，雖然當時他躺在沙灘上流血，也感受到那個「神奇的時刻」。

後來2人相談甚歡，但波斯尼亞克即將飛往荷蘭，古普塔也要搭火車回到她居住的喀拉拉邦。最終2人協議將彼此的計畫推遲一周，共同度過了2019年的情人節，漫步海灘還探索當地名勝古蹟。

即便2人後來各奔東西，仍努力透過各種方式聯繫彼此。波斯尼亞克在2人分開一個月後提出交往請求，2人瞬間展開遠距離戀愛，期間古普塔母親動腦癌手術，波斯尼亞克想盡辦法陪伴，讓古普塔確認想跟這個男人共度餘生。2人終於在去年3月於荷蘭結婚，但因為疫情影響只有2名證人到場祝福。

波斯尼亞克回顧2人一連串的緣分直呼：「這是一段天賜良緣。」古普塔則笑說自己過往常跟住附近的男子取消約會，最後竟跟外國人結婚。