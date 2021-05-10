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美國史上蹲冤獄最長男子獲國賠5.5億 和獄卒好友合開美髮學院

聯合新聞網 / 綜合報導
苦蹲冤獄長達20年男子(左)與獄卒(右)合開理髮學院，希望為更生人及社會邊緣人開一扇窗。圖／取自blockclubchicago
苦蹲冤獄長達20年男子(左)與獄卒(右)合開理髮學院，希望為更生人及社會邊緣人開一扇窗。圖／取自blockclubchicago

美國48歲男子里維拉（Juan Rivera）苦蹲冤獄長達20年，期間他與獄卒兼理髮店協調員麥迪遜（Bobby Mattison）變成好友。麥迪遜協助里維拉取得理髮師執照，2人還計畫合開理髮學院。在里維拉洗刷罪名後近10年，這對好友上個月終於實現長久以來的夢想，成立了理髮學院，希望為更生人及社會邊緣人開一扇窗。

里維拉表示他在獄中看見了人們的需求：「一旦他們離開了（監獄）通常無依無靠。我們想協助這些不幸的人。」

美國線上媒體芝加哥街區俱樂部（Block Club Chicago）報導，里維拉在1992年他還是20歲時，因一名11歲少女姦殺案入獄，2011年底法院改判他無罪，2012年釋放他。里維拉獲賠2000萬美元（約合新台幣5億5千萬元），不僅是美國伊利諾伊州史上最長冤獄，國賠金額也破紀錄。

里維拉和麥迪遜2016年創立第一間理髮學院，里維拉投注了30萬美元（約合新台幣830萬元），還與當地高中和社區大學合作獲得資金，但後來因為資金削減，終止了與學校的合作關係，不得不關閉理髮學院。

里維拉後來在芝加哥羅傑斯公園（Rogers Park）買房子，決定將理髮學院也搬到住所附近，並和當地學校合作推出選修課及學分。學生不僅能取得理髮師執照，還會接受金融知識、客戶服務和經營業務的培訓。里維拉提到並非所有人都必須上大學：「人們可以選擇職業並擁有豐富的生活。」

具30年刑事司法體系資歷的麥迪遜認為，教育和培訓計劃對受刑人很重要，所以當他接管高度設防監獄（maximum security prison）理髮店時，便致力將理髮院轉型為理髮學院。他期盼現在開辦的理髮學院也讓邊緣人重獲新生。

麥迪遜眼見很多人在監獄裡進進出出，希望能幫助他們。他跟這些人說：「美髮產業價值500億美元（約合新台幣1兆3千億元）。如果你的服務出色，沒人會問你的背景。」

麥迪遜期許理髮學院就像社區其他美髮院一樣：「讓社區居民認為這是他們的理髮院，願意帶著孩子和家人上門，並感到賓至如歸。」

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