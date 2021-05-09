30歲媽餵母乳突暴斃 2個月大女兒遭胸壓窒息亡

阿根廷日前發生1宗令人心碎的悲劇，當地1名30歲、育有3名的媽媽，在餵哺2個月大女兒喝母乳時突然暴斃倒下，女兒遭媽媽的胸部壓着，最終因母乳阻塞呼吸管道塞息，女母一同死去。死者丈夫事後表示，當天妻子曾表示出現耳鳴，他上班後曾致電回家查問情況，3歲兒子接聽時告訴他「媽媽一直在睡覺，怎叫都叫不醒」，他心知不妙下急趕回家，迎來的卻是令他心痛欲斷的場面。

事發於5月3日，居於阿根廷科連特斯省首府科連特斯（Corrientes）、育有3名子女的30歲媽媽奧耶達（Mariana Ojeda），當天留在家中照顧2個月大女兒德爾菲娜（Delfina）與３歲兒子，她與前夫所生的11歲長女瑪麗安娜（Mariana）則去了祖母家中參加宗教活動，其47歲丈夫加比爾（Gabriel）如常在早上7點半上班，未料那是夫婦最後一面，其後奧耶達與德爾菲娜雙雙慘死家中。警方指現場無任何打鬥跡象，初步推斷是奧耶達餵母乳時突然死亡，然後女兒被她的胸部壓着，最終窒息而死。

加比爾指妻子在當日早上曾訴說出現耳鳴，他上班後曾數次打給妻子詢問情況，但其後打了幾次電話都無人接聽，直到有次3歲兒子伊格納西奧（Ignacio）接聽電話，表示媽媽一直在睡覺，怎叫都叫不醒。加比爾心中已作最壞打算，馬上趕回家，結果發現妻子和女兒已無呼吸，「我的寶寶是紫色的，我的妻子身體冰冷，這太可怕了」，他們一家都是天主教徒，原本還想在15日帶幼女受洗，沒料會到痛失２名親人。

初步驗屍報告指，女死者死於心臟驟停，嬰兒被壓後奶水塞住呼吸管道導致窒息而死。警方又透露，奧耶達有嚴重高血壓問題，可能因此引起急性疾病，全案仍在調查，外媒指奧耶達的死因有機會與中風或心臟病有關。

加比爾回應當地傳媒指，妻子是名幼稚園教師，因為疫情關係她留在家中工作。奧耶達經常在社交媒體分享生活照，一家人感情要好，其弟弟於3月底不幸離世，事件令她受到嚴重打擊，在家中發呆了6天，加比爾稱他當時請了1星期假陪伴妻子。夫婦原本還有另1名兒子，可惜出生後因身體虛弱， 1周後因出現許多併發症不治。

一家人連番受打擊，加比爾崩潰道「我不敢相信命運如此對待我們」，自己更不知道如何向兒子解釋，這種悲劇不應發生在任何人身上，「我也不明白為何發生在我們身上」。

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文章授權轉載自《香港01》