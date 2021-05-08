快訊

印度經日本返台航班上午已抵松山 醫療包機16:50抵桃機

新增確診機師家人案1184足跡曝光 5月5日曾至內湖富邦銀行

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／聽！毅力號新傳回影像 首度能聽機智號飛行火星的聲音

聯合報 / 編譯周辰陽／即時報導
美國航太總署（NASA）發布毅力號火星探測車拍到機智號無人直升機4月30日進行第四次飛行影像，7日更釋出遙測儀器麥克風錄下的直升機飛行音。美聯社
美國航太總署（NASA）發布毅力號火星探測車拍到機智號無人直升機4月30日進行第四次飛行影像，7日更釋出遙測儀器麥克風錄下的直升機飛行音。美聯社

美國航太總署（NASA）7日發布毅力號（Perseverance）探測車拍攝的一支近3分鐘新影像，不只能看到機智號（Ingenuity）無人直升機4月30日的第四次飛行過程，更可首度同時聽到旋翼劃過火星稀薄大氣的低音呼嘯聲。

影像一開始是風吹過傑澤羅隕石坑（Jezero Crater）的低沉隆隆聲，隨著機智號升空進行約260公尺的往返飛行，就能聽到旋翼以近2400 RPM轉速轉動所發出的輕輕嗡嗡作響。

法新社報導，毅力號探測車裝有研究火星岩石與土壤成分的遙測儀器「SuperCam」。為進一步了解研究目標的物理特性，「SuperCam」還配備記錄聲音用的麥克風，此次就被用來錄下機智號的飛行聲音。

不過，火星大氣密度約為地球百分之一，一切都比地球上要安靜得多，毅力號又停在機智號起降點80公尺外，任務團隊本來並不敢確定，他們到底能不能聽到飛行的聲音。

SuperCam火星麥克風科學主管、法國高等航空與航太工程學院（ISAE Supaero）行星科學教授米蒙（David Mimoun）告訴記者，「這是一個很好的驚喜，我們進行過的測試與模擬都告訴我們，火星大氣強力抑制聲音傳播，麥克風幾乎收不到直升機的聲音」，並指機智號飛行的新錄音將是「理解火星大氣的金礦」。

報導指出，NASA發布影像前，先對毅力號傳回的音頻進行後製強化與調整。還指音量較低外，火星地表平均溫度為攝氏零下63度，聲音發出後行進要比地球慢，充滿二氧化碳的火星大氣則傾向吸收較高音調的聲音，只有較低音調的聲音才能長距離行進。

火星 直升機 NASA

延伸閱讀

SpaceX星艦五度試飛「完整降落」！火星殖民重要里程碑

【抬頭望星空】劉志安／探索火星之謎

唐綺陽星座運勢週報：獅子理財相信自己 魔羯喜歡另類桃花

中首輛火星車「祝融」 5月隨天問一號「探火」

相關新聞

影／聽！毅力號新傳回影像 首度能聽機智號飛行火星的聲音

美國航太總署（NASA）7日發布毅力號（Perseverance）探測車拍攝的一支近3分鐘新影像，不只能看到機智號（In...

同事一起訂披薩沒問！她告「職場霸凌」獲賠88萬元

在英國的福特汽車（Ford）的一間經銷商，為了促進員工的感情，每月會讓員工訂披薩當午餐，但沒想到其中一名女員工總是被遺漏，讓她氣到一狀告上法院控訴職場霸凌，且最終結果勝訴獲賠2.3萬英鎊（約新台幣88萬元）。

日劇「離婚活動」瑛太演活日本自衛隊 內行人卻吐槽這點太誇張

由北川景子與永山瑛太主演的日劇「離婚活動」，描述擔任自衛隊的男主角緒原紘一，與擔任時尚雜誌編輯的女主角水口咲在結婚之後，才察覺兩人價值觀差距過大，因此開始暗中計畫離婚。由於作品少見的描寫自衛隊軍人，令人感到相當好奇，有日本媒體也在近日，探討起真實日本自衛隊人士的生活。

天上掉下來的禮物？神秘筆電送上家門 小鎮居民滿臉問號

西班牙安達魯西亞的加的斯省奇克拉納小鎮（Chiclana, Cadiz province）近日發生一樁神秘事件，多位居民...

店家大門深鎖…新宿地下街變「電玩鬼城」 網友驚：魔物要來了

新冠肺炎疫情肆虐全球，為了避免疫情擴散，各國政府都急忙呼籲民眾避免外出群聚，使得許多本來熱鬧的商圈，如今都人煙稀少。最近就有日本網友，拍到本來應該是鬧區的地下街，如今卻成了電玩中「異世界」一般的冷清場面。

日太空人野口談重返地球 有回到水行星強烈感受

經常在國際太空站（ISS）分享包括台灣在內空拍照的56歲日籍太空人野口聰一，6日在重返地球後首場記者會談到太空船降落海面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。