同事一起訂披薩沒問！她告「職場霸凌」獲賠88萬元

英國的福特汽車（Ford）的一間經銷商，為了促進員工的感情，每月會讓員工訂披薩當午餐，但沒想到其中一名女員工總是被遺漏，讓她氣到一狀告上法院控訴職場霸凌，且最終結果勝訴，並獲賠2.3萬英鎊（約新台幣88萬元）。

據《鏡報》報導指出，原告萊威卡（Malgorzata Lewicka）指控公司在工資給付有性別歧視的情況發生，且在公司每個月最後一週的週五舉辦的「披薩聚餐」都不會找萊威卡一起用餐，身邊的同事都會被問要不要訂什麼一起吃，或是被詢問參加意願，就只有她被冷落，使她相當氣憤得向法院控訴「職場霸凌」。

對於此指控，該公司也做出回應表示，萊威卡從未要求要訂午餐，且同事間都認為她的人際關係有問題，但對此反駁法院卻不採信，因萊威卡有提出明確證據，公司主管走遍整個辦公室詢問其他同事餐點，就偏偏忽略她，便有充足的證據顯示萊威卡是有意遭忽略忽略。

最後，負責此案件的法官巴特利特（Jennifer Bartlett）認為，萊威卡目前作為1名全職的單親媽媽，且在事後也在2019年遭該公司裁員，在整起事件中又處於不利地位，確實遭到性別歧視與職場霸凌，判決公司需賠償2.3英鎊（約新台幣88萬元），其中包括精神賠償與收入損失。