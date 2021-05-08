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日劇「離婚活動」瑛太演活日本自衛隊 內行人卻吐槽這點太誇張

聯合新聞網 / 綜合報導
日劇「離婚活動」擔任自衛隊的男主角緒原紘一（右，永山瑛太飾演）與女主角水口咲（左，北川景子飾演）。圖擷取自離婚活動twitter
日劇「離婚活動」擔任自衛隊的男主角緒原紘一（右，永山瑛太飾演）與女主角水口咲（左，北川景子飾演）。圖擷取自離婚活動twitter

由北川景子與永山瑛太主演的日劇「離婚活動」，描述擔任自衛隊的男主角緒原紘一（永山瑛太 飾），與擔任時尚雜誌編輯的女主角水口咲（北川景子 飾）在結婚之後，才察覺兩人價值觀差距過大，因此開始暗中計畫離婚。由於作品少見的描寫自衛隊軍人，令人感到相當好奇，有日本媒體也在近日，探討起真實日本自衛隊人士的生活。

根據日本媒體「ディリー新潮」的報導，雖然劇中沒有提及緒原的任職地點，但由外觀與職務判斷，應該是在茨城縣的百里基地服勤。這與他們在東京目黑區內的住處距離有90公里遠，從高速公路開車一趟就要1小時。以一般的規定來看，自衛隊成員是不允許這麼長距離通勤上下班，推論應該是緒原得到了長官的默許才得以破例。

報導指出，緒原所在的航空救難隊，是自衛隊中相當菁英的集團，不僅成員素質優異，裝備也相當充實，即使碰上黑夜或極端天氣等惡劣環境，都必須展開行動，其中為人民捐軀者亦所在多有。而救難隊的功績自然不在話下，被稱為「救助人命的最後堡壘」。如1985年的「日本航空123號班機空難」，救難隊在收到墜機消息後就立刻趕往現場，挽救了好幾人的性命。

不過也正因如此，有自衛隊成員相關人士看到「離婚活動」第二集中，自衛隊舉辦烤肉家庭日卻發生水口被獨自遺留在森林中的劇情，認為一般自衛隊員不會讓一般民眾暴露在危險之中，因此描寫有些過頭了，即使是虛構故事也不該發生。而緒原曾在劇中表示「好穿耐用」的外套，確實是自衛隊商店中販售的商品，受到許多軍官喜愛之外，也有參觀演習的軍武迷會趁著到基地的時候購買。

另外，有許多粉絲問到「想看看夫妻兩人住宿的官舍」，其實自衛官在結婚之後，並沒有一定要配給住處的必要。未達一定官階的單身自衛隊員，通常都只能住在營內宿舍，官階夠高或結婚的自衛官才能申請外宿。

雖然軍方有提供房租低廉、距離基地不遠的公寓給外宿自衛官，但大部分都是老舊公寓，而且等於下班時間還是容易碰到同事，因此許多自衛官不願意入住。片中緒原的軍階來看，是即便單身也能夠申請外宿的，而且與救難隊員相處融洽的他，或許並不排斥住在官舍中。但妻子願不願意接受，能不能化解兩人隔閡，則又是另一個問題了。

日本 自衛隊

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