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韓女星被狠批醜樣決心整容 參加健美比賽網友驚呼差超大
在劇集《回答吧1988》中飾演女主角成德善（惠利飾）死黨之一的韓國諧星李世英，近年轉型成為YouTuber，在YouTube上分享化妝、和男朋友的日常生活等影片。她近日參加了一項健美比賽，展露了變化超大的身材和面孔。不少網民震驚表示「完全認不出是她」。
現年32歲的李世英，2011年以搞笑藝人（諧星）的身分出道，出名「扮個樣似個樣」，曾經扮演過很多不同的藝人。除了是搞笑藝人之外，她還曾經出演過不少劇集，最為人熟悉的，相信非《回答吧1988》莫屬。她在劇中飾演女主角成德善（惠利飾）的死黨王祖賢，在劇中的表現非常搞笑。
雖然李世英因《1988》而人氣急升，不過她選擇就此卻步，暫停了諧星生涯。去年，她在節目《和姊姊說也可以》當嘉賓，表示當諧星期間，不斷被網民批擊她的外表，「最印象深刻的是有人形容我的眼像10時10分」。飽受惡評攻擊後，令她萌生暫停諧星活動和整容的念頭，更於去年12月進行了割雙眼皮、打botox、鼻注入硅胶植入物等微調手術。
現在她與在日本語言學校認識的日籍男朋友經營YouTube頻道「YPTV」，分享情侶日常、美妝等影片。除了積極學化妝打扮之外，李世英亦練成一副零贅肉的身材，近日在一項健美比賽中獲得第2名。不少網民留言支持她「完全不認得是妳，變得好帥」、「姐姐真的帥氣爆發」。
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文章授權轉載自《香港01》
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