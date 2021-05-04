大快人心！清潔婦退休前夕寫紙條怒嗆經理「別自以為高尚」

國外一名曾任多家銀行清潔工35年的婦女，和一家分行經理始終有嫌隙。婦女在退休前最後一天，決定正面迎擊那位經理，寫了張紙條給對方，敦促該經理未來更尊重他人。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，婦女在紙條中提到經理曾訓斥她，直指那樣的行為「極其殘酷且具侵略性，反映出你的性格，而不是我的。」強調「做人要厚道。別自以為你們比清潔婦高尚。」

網友ohhappydays大讚婦女做得好，提到：「職場上每個人各司其職，作為一個人，沒有人比其他任何一個人更高尚。」網友Shorty87認為應該要對清潔婦心懷感激：「讓工作場所無病菌，使員工不會生病。」網友duck72也說：「 要對人心存善念。你永遠都不會在接下來的人生旅途上會遇到誰。」

但是網友frankbevan指出這個故事只是清潔婦單方面的說法，大家沒有看到事情全貌：「我們不知道故事的另一面，只看到其中一方在社群平台講述自己的版本，並獲得認同。」