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日美女YouTuber挑戰清潔計時酒店房 撿保險套、按摩棒不算最驚

香港01 / 沉默是柑
圖為香港的計時酒店。擷自維基百科
圖為香港的計時酒店。擷自維基百科

土地問題不只香港有，日本人在很多年前就流行去「時鐘酒店」(以小時為單位計費的旅館)開房，甚至已經成為一種文化。不過一定很多人疑惑，清潔員到底有沒有徹底清潔房間。日本YouTuber橋本甜歌早前挑戰做時鐘酒店清潔員，結果一入房就有激情發現！

橋本甜歌（日文名為てんちむ）是在北京出生的中日混血兒，本是以豐滿上圍著稱的YouTuber，更發展到有自己的內衣品牌。後來她被爆曾經做手術隆乳，導致自家生產的內衣品牌要被退貨，她亦要承擔所有賠償費用。因此，橋本現在不時以「賺錢」為主題拍片，早前她挑戰到千葉的時鐘酒店做清潔員，要打掃客人激情過後剛剛退房的房間，攝影師更形容房間是「新鮮滾熱辣」，究竟她會看見什麼？日本的時鐘酒店又是否會將房間徹底打掃乾淨呢？

擷自影片
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文章授權轉載自《香港01》

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