日美女YouTuber挑戰清潔計時酒店房 撿保險套、按摩棒不算最驚

「人類果然是世上最殘酷的牲畜...」以壯闊草原生態聞名全球的南非，2日政府公布了一份歷時兩年的《動物管理暨保育專家報告》，確定將全面禁止爭議數十年的「獅子養殖業」，以保護南非的國際形象與自然生態。南非的畜養獅子產業鏈，素來因非必要的殘酷爭議而惡名昭彰。儘管業內支持者不斷強調，受人類規模化養殖的「獅子商品」，才是保護野生獅群不受盜獵威脅、並能有效規範國際需求的「市場化正解」；但一系列反自然的密集繁殖、娛樂消費、爭議困獵與屠宰取骨，讓養殖獅群從一出生到被宰殺都受盡了痛苦，這不僅讓南非產業得到了「血獅子」的譴責惡名，更可能引爆無法預測的新一波人畜病毒大瘟疫。

2021-05-04 09:16