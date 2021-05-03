聽新聞
test
0:00 / 0:00
12歲男童「騎上手扶梯」直從3樓摔下 當場斷掉一條腿
日前在俄羅斯的商場內發生一起墜樓意外，一名12歲頑皮的男童不但爬上正在運行的手扶梯，更因沒有抓好扶手，導致讓自己摔落12公尺地面，雖然幸運掉到水果攤上減緩衝擊力，仍然因為摔斷腿而躺在地上不斷慘叫。
據俄羅斯媒體《ВСЕ НОВОСТИ МИРА ТУТ》報導，24日在特維爾市（Tver）有一名男童因調皮騎上手扶梯後，沒想到整個人不斷往上升，過程中疑似重心不穩，他雖然試圖拉著一旁的欄杆，卻還是從手扶梯所在的3樓往下墜至1樓。
據目擊者指稱，男童當時騎在手扶梯上是想要表演特技，卻不小心摔下來；但也有另一人表示，男童疑似是因為外套不小心被手扶梯卡住，才會爬上扶把。
「我剛好目睹男童出事，太可怕了！」目睹第一現場的商場店員也對此說明，當時男童剛好是摔在水果攤上，幸運只斷了一條腿，當被醫護人員放到擔架上時，不斷發出慘叫。而俄羅斯當局表示，男童因為腿部骨折目前在醫院接受治療，全案相關人士目前都正在接受調查中。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言