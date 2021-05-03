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因疫情減少污染 聖母峰能見度高

台灣醒報 / 記者莊瑞萌╱台北報導
高山積雪因為空氣汙染減少變得更加清晰。(Photo by Stuart Orford on Flicker under Creative Commons license)
高山積雪因為空氣汙染減少變得更加清晰。(Photo by Stuart Orford on Flicker under Creative Commons license)

空氣汙染降低了，連聖母峰都看得到。美國加州大學研究發現，去年爆發新冠肺炎疫情讓印度等國家實施封城並暫停經濟發展，結果也意外讓污染減少，高山上積雪開始融化的時間跟著延後，對於民眾賴以維生的水源穩定有助益。尼泊爾首都加德滿都更有民眾表示，數十年來首度能從160公里外看到聖母峰。

據《今日報》報導，加州大學聖塔芭芭拉分校科學家內德·拜爾透過衛星遙測影像分析，發現在印度河流域的煤灰與其他粒子濃度在去年相較20年平均值減少3成。研究指出，因為封城讓民眾開車及發電減少，進而讓煤灰與其他污染物排放跟著減少，讓吸熱及散熱造成融冰速度變慢，換算約讓6.26立方公里融化水源延後流入印度河。

污染減少融冰緩

《IFLScience》報導，化石燃料與木材或糞便燃燒會製造吸光粒子（LAP），造成雪與冰變黑而導致融化加速。一旦喜馬拉雅山積雪融化過快，便可能在季節初期導致洪水氾濫，隨後又形成供水不足的問題。目前超過3億人倚賴印度河水源，而其來源則來自於喀喇崑崙山脈山頂於其他高山。

春季與夏季融冰徑流的時間點，對管理供水至於重要。過去氣候變遷已影響時間點，因為高溫、更多降雨及更少降雪，導致更多積雪更快融化。因此，徑流變慢有其益處，可幫助水庫管理單位儲存更多水並保持穩定流量。拜爾指出，雖然無法肯定證實疫情是讓時間點延後的原因，「但似乎沒有其他理由了。」

空氣乾淨 肉眼看見高山

印度在去年3月至5月實施封城，許多研究事後指出，當時空氣品質獲得大幅改善，特別是高污染的德里地區。拜爾也表示，這次研究結果指出，行為的改變都會影響供水。全球約有20億人倚賴冰雪融化取水。密西根大學科學家弗蘭納也指出，更廣泛來說，這次研究進一步證明，乾淨的環境將可為人類帶來各種正面好處。

本次研究結果刊登在《美國國家科學院院刊》。

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封城 聖母峰

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