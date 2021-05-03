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船過不去！橫濱花1億造橋剛完工 遭爆得立刻改建：根本沒測試過

聯合新聞網 / 綜合報導
日本橫濱新造的「女神橋」高度不足，已至於觀光客船難以通過。圖擷取自FRIDAY DIGITAL
日本橫濱新造的「女神橋」高度不足，已至於觀光客船難以通過。圖擷取自FRIDAY DIGITAL

日本橫濱斥資4億日圓（約相當於新台幣1億259萬元），在市內運河上建設新橋樑「女神橋」。此橋連接山下公園與河對岸的區域，對步行者來說十分方便。然而，造橋工程卻因為延遲過久，耗時八個月後才在今年3月31全面開通，而橋樑落成之後，又引發了高度不足的問題。

根據日本媒體「FRIDAY DIGITAL」報導，在該運河提供觀光船服務的「Shiny Cruise」公司負責人今野真美子表示，因為橋樑的高度不夠，使得在漲潮的時候，公司有一半的觀光船是無法從橋下通過的。這也讓公司未來的營運出現危機，因此已經發起連署，希望能夠橋樑能夠改建調整。

今野指出，當初他們就想跟橫濱市政府交涉，但對方似乎不願理睬他們。直到事件被地方報紙刊登之後，市政府才一改態度，公開表示會調整橋樑高度。然而決定改建的預算高達7000萬日幣（相當於新台幣1795萬），而且得由市民買單。

橫濱市官方已經決定改建女神橋，但必須再多追加7000萬日幣的預算整修。圖擷取自FRIDAY DIGITAL
橫濱市官方已經決定改建女神橋，但必須再多追加7000萬日幣的預算整修。圖擷取自FRIDAY DIGITAL

橫濱市政府的相關人士向媒體透露，當初在建造女神橋時，是參考市內另一座橋「國際橋」的高度調整，卻沒有考慮到兩座橋的形狀不同，甚至也沒實測過高度有沒有問題，結果才會造成現在橋造好了，卻還得再多花錢整修的狀況。

不過橫濱市官方則反駁，表示雖然沒有實際測試過，但當初在設計時，橋樑高度符合日本訂定的標準，事前也有向業者進行說明，因此在計畫當時是沒有問題的。但律師大川隆司指出，既然早就知道河上有觀光船，那麼事前測試根本是天經地義的事。

網友們也不領教官方說法，紛紛砲轟「橫濱海灣大橋當初建設時也有高度問題，雖然規模不同但橫濱市都一個樣」、「能接4億日幣的案子，這公司也不小了，怎麼建設期間一點都沒發現」、「如果是公務員的責任通通降職，如果是承包商的責任通通不再錄用」、「行政疏失就是不斷重複的歷史」。

日本 工安

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