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5天蓋好、月租2.7萬元 荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子
一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。地產發展商聲稱這些房子從無到有只須耗時5天。
英國媒體《星期日標準報》（Evening Standard）報導，這棟3D列印平房位於荷蘭南部市鎮埃因霍溫（Eindhoven），佔地面積28坪，內有2間臥室。
70歲女性茹姿（Elize Lutz）和她67歲先生德克斯（Harrie Dekkers）上個月30日收到了一個應用程式，能讓他們按下數位鑰匙按鈕開啟前門，並將以月租金700英鎊（約合新台幣27000元）租下這棟房。
報導指出，荷蘭政府規劃在接下來的10年建造更多3D列印房屋，以容納該國目前1700萬且不斷增長的人口。
致力研發3D列印的埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）教授塞勒特（Theo Salet）認為3D列印房子是趨勢：「能減少使用30％耗材，提高永續性。」塞勒特說未來還會將3D列印技術結合木頭或其他材料做成房屋。
德克斯提到在3D列印房屋裡用手機放音樂效果不錯，而當他不聽音樂時，也很享受隔熱牆帶來的寧靜：「聽不見外面的任何聲音，感覺非常好。」
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