快訊

本土+2！華航、諾富特個案爆不完 旅館外包人員也確診

醫PO一表看懂5名確診者足跡 北北桃等5縣市都躲不掉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

5天蓋好、月租2.7萬元 荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子

聯合新聞網 / 綜合報導
荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子。圖／取自standard
荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子。圖／取自standard

一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。地產發展商聲稱這些房子從無到有只須耗時5天。

英國媒體《星期日標準報》（Evening Standard）報導，這棟3D列印平房位於荷蘭南部市鎮埃因霍溫（Eindhoven），佔地面積28坪，內有2間臥室。

70歲女性茹姿（Elize Lutz）和她67歲先生德克斯（Harrie Dekkers）上個月30日收到了一個應用程式，能讓他們按下數位鑰匙按鈕開啟前門，並將以月租金700英鎊（約合新台幣27000元）租下這棟房。

報導指出，荷蘭政府規劃在接下來的10年建造更多3D列印房屋，以容納該國目前1700萬且不斷增長的人口。

致力研發3D列印的埃因霍溫理工大學（Eindhoven University of Technology）教授塞勒特（Theo Salet）認為3D列印房子是趨勢：「能減少使用30％耗材，提高永續性。」塞勒特說未來還會將3D列印技術結合木頭或其他材料做成房屋。

德克斯提到在3D列印房屋裡用手機放音樂效果不錯，而當他不聽音樂時，也很享受隔熱牆帶來的寧靜：「聽不見外面的任何聲音，感覺非常好。」

荷蘭 3D列印

延伸閱讀

房價年漲兩百萬！八年級公務員月存兩萬 嘆買房「得看爸媽有沒有錢」

4月房市交易出爐 屋主接下來收手不賣？加價再賣？

剛性需求不怕打房？專家：有些地區已現出原形

腦癌有望治癒！新疫苗通過第一階段人體試驗 受試者3年後存活率近9成

相關新聞

SpaceX太空船返地球 成功夜降

在太空待了超過一百六十天的四名太空人，搭乘太空探索科技公司（SpaceX）的天龍太空船「堅韌號」，美東時間二日夜間成功降...

一隻手怎麼養3兒子？獨臂衝浪手用腳換尿布、枕頭支援餵奶

31歲的美國職業衝浪選手漢密爾頓13歲時被鯊魚襲擊失去一條手臂。日前她在社群平台分享自己以一隻手臂帶3個兒子的育兒生活。

後院發現兩大箱「牛奶罐」竟是二戰手榴彈 現場引爆影片曝光

英國男子奧斯本日前在後院發現2大箱物件，他乍看內容物以為是牛奶罐，後來竟發現是第二次世界大戰留下的48枚手榴彈。

日本也有鄭成功神話？戰時電影《國姓爺合戰》

戰前日本殖民政府便有以鄭成功為主題的電影《國姓爺合戰》（国姓爺合戦，1940），兩年之後，再有《海上的豪族》（海の豪族，1942）。可以說，都是以海量身訂做，電影裡的台灣也都成為驅逐荷蘭人的重要之地。放在日本帝國的脈絡下，這兩部電影的產製背景是什麼？所欲傳達的意識形態與日本帝國又如何產生聯繫？

獨裁者都愛吃什麼？海珊、阿敏廚師現身受訪

過往的歷史通常是寫著領導人與政治菁英間的觥籌交錯、運籌帷幄，晚近我們開始對於一般大眾的生活感到興趣，而這本書有趣的地方在於，它的視角介於兩者的中間，它記載著獨裁者的廚師們，以一般人的、非政治菁英的眼光，述說自己的生活，同時近距離描寫著對這些獨裁者的觀察。

5天蓋好、月租2.7萬元 荷蘭夫妻入住歐洲第一棟3D列印房子

一對退休的荷蘭夫婦搬進了歐洲的第一間3D列印房屋。地產發展商聲稱這些房子從無到有只須耗時5天。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。