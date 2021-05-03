後院發現兩大箱「牛奶罐」竟是二戰手榴彈 現場引爆影片曝光

英國45歲男子奧斯本（James Osborne）日前在他7000多坪的房子後院發現2大箱物件，他乍看內容物以為是牛奶罐，後來竟發現是第二次世界大戰留下的48枚手榴彈。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，奧斯本細看瓶身上的標誌：「AW（Albright and Wilson的簡稱，為英國火柴製造商）炸彈丟到空中即引爆」才知道這些「牛奶罐」其實是裝著白磷、水和汽油的英國手榴彈。

奧斯本察覺鬆脫的牛奶罐瓶蓋開始冒煙後，立刻通知警方前來處理，炸彈處理小組將手榴彈放到一個廢料桶，並請消防員製造一片水牆後引爆手榴彈。

炸彈處理小組將手榴彈放到一個廢料桶，並請消防員製造一片水牆後引爆手榴彈。圖／取自 dailymail

報導指出，這批手榴彈是第二次世界大戰期間英國國民軍用來向納粹部隊和坦克投擲的武器。全英國大約製造了600萬枚，但是大多數從未使用且被掩埋了。

手榴彈掩埋地點是奧斯本及家人最喜歡舉辦篝火（bonfire，在歐洲野外點火慶祝仲夏節的活動之一）晚會的場所，讓奧斯本驚覺災難多次與他們擦肩而過。

警方引爆手榴彈前在社群平台上公告，告知當地民眾看或聽到爆炸聲不要驚慌。奧斯本提到警方事前期盼爆炸規模小一點，無奈「火焰比預期燃燒的炙烈。」