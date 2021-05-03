北韓禁看韓劇 傳1萬學生自首求減刑

北韓加重對國民看韓國電影和戲劇的刑罰後，當地消息人士4月28日稱，已有1萬名學生向政府自首，並向當局交出5,000多部DVD播放器，以求減刑。

韓國《國民日報》4月29日引述北韓消息人士報導，若光是一個城市自首的學生就有1萬名，沒自首的人肯定更多。

北韓2020年12月修訂《反動思想文化排斥法》，散布韓國影像、書籍和照片的人可判處死刑，觀眾則判處15年有期徒刑。北韓對違法者祭出嚴刑，但同時以自首無罪方式鼓勵人民自首。

除觀看韓劇外，報導亦指，北韓領導人金正恩近期指示嚴加注意年輕人思想及穿著。

延伸閱讀：

北韓重罰散播韓流者 萬人自首認看韓劇 學南韓呢樣嘢都有罪？

新冠肺炎｜韓國情報機構：朝鮮黑客企圖竊取韓方疫苗技術

文章授權轉載自《香港01》