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日太空人野口聰一2日重返地球 JAXA全程直播

中央社 / 東京1日綜合外電報導

經常在國際太空站（ISS）分享包括台灣在內全球空拍照的56歲日籍太空人野口聰一，經兩度延期後，預訂2日下午重返地球，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）將全程直播。

JAXA將透過YouTube全程直播野口重返地球實況，已在平台上宣布直播時間訂為當地時間5月2日下午3時40分到5時40分。

日本放送協會（NHK）報導，受到降落海域天候惡劣影響，已兩度延後返回地球的日籍太空人野口聰一等4名太空人，預訂將在日本時間5月2日下午4時前回到地球。

野口聰一2020年11月抵達國際太空站（ISS），原本預計4月29日及5月2日凌晨返回地球，都因為降落海域風力太強做罷。

美國國家航空暨太空總署（NASA）今天宣布，包括野口在內的4名太空人，將於日本時間5月2日下午3時57分左右，降落美國佛羅里達州外海的墨西哥灣。

讀賣新聞報導，NASA表示，上次有美國載人太空船在晚間降落海面，可追溯到1968年繞月返回地球的阿波羅8號。

太空人 日本 NASA

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