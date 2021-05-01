日太空人野口聰一2日重返地球 JAXA全程直播

回溯2020年，影響美國、或者全世界最重要的兩件大事，一是新冠肺炎、二是再度點燃種族議題討論的「弗洛伊德事件」。在弗洛伊德遭警察壓制致死後，人權運動一觸即發，今年奧斯卡，某種程度上是對於種族人權議題的再一次回應。

2021-05-01 10:17