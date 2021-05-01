疫情、弗洛伊德之死如何影響奧斯卡？非白人、女性影人增一倍

2021奧斯卡金像獎頒獎在性別、種族多元性中打破多項紀錄。然而我們期許有一天，「多元」這件事不再是需要強調的觀念，而是不一樣的每個人都擁有一樣的機會，是一件再平常不過的事。

願有天，我們在電影之中，生命之前，能夠擁抱更多的平等與多元。

自2015年奧斯卡金像獎出現「奧斯卡太白（#Oscar So White）」的多元爭議後，美國影藝學院（The Academy of Motion Picture Arts and Sciences）於 2020 年頒布新政策，未來將採取多元評比制度，擴增一倍女性與多元族群成員入圍保障。

根據統計，過去10年間的奧斯卡金像獎「最佳」類別中，有將近 89％ 提名者是白人，而其中，71.1％提名者為男性。長年以來，多元性不足一直是奧斯卡為人詬病的重要問題，相當多女性、少數族裔題材作品，皆未能獲得評審的關注以及肯定。

針對 2020 年提出的多元評比制度，影藝學院院長大衛魯賓（David Rubin）提到，「我們相信這些包容性的準則，將激發電影工業持久與必須的變革。」

多元評比政策宣布實施後一年，美國知名媒體《INSIDER》在報導中點評今年的入圍名單，提到：「白人以外的有色人種，在今年獲得有史以來最多的奧斯卡提名，同時有相當多提名打破了過往紀錄。」

從入圍名單便可發現，在族裔比例上，最佳男、女主配角 20 位入圍者中，共有 9 名非白人面孔，各族裔的入圍佔比，是奧斯卡歷年以來最接近的一次；性別方面，女性影人共獲得 76 項提名，更達到歷年來最多女性入圍的紀錄。

奧斯卡真的多元了嗎？

電影愈多樣化，提名也就越多樣化。

很多人好奇，為什麼今年的奧斯卡可以如此快速的達到人們對於「多元共融」的期待，背後的成因是什麼？

回溯2020年，影響美國、或者全世界最重要的兩件大事，一是新冠肺炎、二是再度點燃種族議題討論的「弗洛伊德事件」。在弗洛伊德遭警察壓制致死後，人權運動一觸即發，今年奧斯卡，某種程度上是對於種族人權議題的再一次回應。

至於新冠肺炎對奧斯卡多元性的影響，可以回頭去看美國 NPR（全國公共廣播電台）的研究報導，裡頭提到：「根據 UCLA 好萊塢多樣性報告，去年好萊塢女性與有色人種在各種工作崗位（演員、編劇、導演等）上，都獲得了相對豐富的發展空間。」

同時，在2020年上映的前185部電影當中，由有色人種扮演領導角色者佔39.7%，而女性佔電影主角有 47.8%，相較過去成長將近一倍以上。然而這與疫情有何關係？

事實上，因為全球疫情肆虐，相當多「大製作」電影無法於影院上映，相較之下，中檔、小檔電影，因為成本預算因素，更容易選擇於線上串流平台上露出，取代電影院的放映，這也反映出在電影產業中另一個矛盾點。

也就是通常以女性、弱勢族裔為主要角色的電影，相較男性和白人為主的電影擁有較少預算，因此，在過去一年中，影音串流平台才更有機會購買到這些多樣化題材的影視作品。

此狀況顯示，奧斯卡多元性的背後，其實是好萊塢電影製作中更大的本質性問題：以女性、弱勢族裔為主體導演、製作的電影資金仍然相對不足。這也是全球電影生態繼 2021 奧斯卡之後，全球疫情逐漸趨緩之時，即將備受挑戰的重要課題。

當多元不須成議題，我們才終於平等

今年奧斯卡，如往年一樣有相當多重量級電影工作者上台領獎、致詞。

致詞中，懷有一個人對於自己與世界的信仰，以及渴望透過作品傳遞的價值。上台領獎者愈趨多元化，所關注的議題也就更加廣泛。對於世界的包容，體現在電影中，也透過電影，帶給台上台下更多人新的悸動，那是語言的力量，也是每年奧斯卡最為動人的高光時刻。

以電影《藍調天后》獲得最佳妝髮設計、最佳服裝設計的 Mia Neal 於致詞感言中提到：「我是爺爺帶大的，爺爺畢業於西北大學，當時大部分的校方不允許黑人待在校園；當他回到故鄉，希望能成為一名教師，卻發現學校不允許聘請黑人。我要謝謝我的祖先們，因為他們從不放棄，所以我們才有今天，得以打破這個看不見的天花板，也讓我可以站在這裡。」

Mia Neal 炯炯有神，話語中含有哽咽，台下響起如雷掌聲，她字字珠璣，把握台上每一秒鐘發言機會。她接著說：「我可以想像未來，黑人跨性別女性也來到這裡，還有亞裔、各種族裔的女性，有一天，她們站在這裡將不再是『特別的』，而是再平常不過的事情。」

除了族裔多元之外，今年的奧斯卡金像獎，在性別方面也多有改善。

其中，「最佳」獎項當中，女性獲提名數為歷年最高，打破2018年的23位提名人數，來到24名。且在最終 23 個獎項中，有將近一半的女性獲獎，包括華裔女導演趙婷，她是繼李安、奉俊昊後，第3位獲得最佳導演獎殊榮的亞裔導演；同時，她也是史上第一名，同時獲得最佳導演、最佳影片的亞裔女性導演。

趙婷在受獎致詞時說道：「謝謝所有，教會我們韌性與希望力量的人們，也提醒了我們善良的本質。相信人性本善對我有很大的影響，雖然我有時仍感覺，人性並沒有如此良善，但有幸，我遇到的皆是善良的人。這座獎，我要獻給擁有信念及勇氣永保善良的人們，因為那實際做起來是多麽的困難。」

為什麼我們要在奧斯卡討論種族、性別問題？

電影給人完整的圖像，引領討論，創造典範，提供敘述，給予面對生命的方法。

無形中，電影文化之於社會有根深蒂固的影響，因此多元的圖像，同時象徵了世界複雜性中的各種面貌，是否都有平等的機會，走入最高殿堂。

如果不是奧斯卡愈趨多元，以《曼克》一片獲得最佳美術設計的同志布景師 Jan Pascale 也許無法如此驕傲而充滿愛的，在獲獎時以溫柔的口吻，把榮耀歸於妻子：「謝謝所有協助過我的人，讓美術設計成為我畢生的志業。謝謝我的太太，是她於生活中的每一天，給我無盡的啟發。」

如果不是愈趨多元的奧斯卡殿堂，也許我們不會發現，一場典禮中最幽默的橋段，可以來自現年 73 歲的韓裔女演員尹汝貞。

她以《夢想之地》拿下奧斯卡最佳女配角獎。在她致詞的 3 分鐘裡，展現出超凡的幽默風度，與女演員的優容大氣，她笑著說，「終於，今天我見到布萊德・彼特了，很高興認識你。」台下一片轟隆笑聲，可以說是今年奧斯卡得獎演說中，最笑聲滿棚的橋段。於是今天之後，誰敢忽視，亞洲女性的魅力與幽默呢？

即便今年奧斯卡金像獎堪稱為史上最多元的一屆，然而在提名人數上，男性提名人數仍是女性的兩倍之多，表明在電影製作行業裡，性別比仍存在著巨大差距。提名及獲獎的比例，是整個電影工業場景的縮影，只有電影多元了，提名獲獎才得以多元。

回扣趙婷於金球獎獲獎時的感言，她說：「同情將會打破人類之間的所有籓籬，令人將心比心，別人的痛苦等於自己的痛苦，大家彼此交融、互相承擔。」

期許，未來每一個人，無論你的性別、種族、膚色、年齡、身體型態，我們都有機會在電影裡，找到生命中的黃金。最後，致上美國演員安琪拉・貝瑟（Angela Bassett）於緬懷 2020 年逝去電影工作者時所說的一段話。

「受人恩惠時，我們只是短暫存在，施予他人時，我們將永久活著。截至美西時間 4 月 25 日，全球死於新冠肺炎的人已經超過三百萬人，同時，也有相當多人，因為不平等的暴力、仇恨、貧窮⋯⋯而喪命，他們太早離開我們，致使我們更應珍惜與重要他人共度的時刻。今天，我們要一起慶祝電影給我們的共同體驗，以及對生命的讚嘆，這些對電影的熱愛，讓我們在心中永遠留下感動。」

本文由女人迷授權，原文連結請點疫情、弗洛伊德之死如何影響奧斯卡？2021 奧斯卡看點：非白人、女性影人增加一倍