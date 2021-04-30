降落海域天候惡劣 日籍太空人野口延後重返地球
經常在國際太空站（ISS）分享包括台灣在內全球空拍照的56歲日籍太空人野口聰一，原訂5月2日重返地球，但受到降落海域天候惡劣影響，不得不二度延後返家。
日本產經新聞報導，美國國家航空暨太空總署（NASA）今天表示，已延後到日本時間5月2日凌晨返回地球的野口聰一，因為降落海域天候惡劣，再度延後返回地球，目前歸期未定。
原訂5月1日深夜到5月2日凌晨透過YouTube全程直播野口重返地球實況的日本宇宙航空研究開發機構（JAXA），也在平台上宣布直播延期。
野口從2020年11月抵達ISS後，不斷地透過推特及YouTube介紹太空中的飲食與生活。
野口曾在推特三度分享ISS空拍台灣照，也經常分享全球各大景點空拍照。他這次停留ISS期間，成功完成個人第4度的艙外活動，4次艙外活動總計時間達27小時1分，雙雙寫下日本紀錄。
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