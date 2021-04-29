1135年來鑄過最大！英國皇家鑄幣廠公開一萬英鎊金幣

英國皇家鑄幣廠29日公開成立1135年來鑄造過的最巨大金幣，此一「傑作」直徑達20公分、重10公斤，面額為一萬英鎊。據指就只鑄造一枚，且已以六位數總價賣給一位財力雄厚的神秘買家。

BBC、SKY News與太陽報報導，皇家鑄幣廠出動大師級團隊，結合傳統技術與創新科技鑄造這枚一萬英鎊金幣，像是利用雕刻機雕出複雜的花紋，委請技藝精湛的師傅進行手工製作以去除所有的切割痕跡，前後總共耗費400個小時，還用整整4天進行拋光。

皇家鑄幣廠2017年開始發行女王守護獸系列紀念幣（Queen's Beasts commemorative coin collection），靈感來自伊麗莎白二世1953年於西敏寺舉行加冕典禮時，現場所陳列的十個守護獸紋章雕像，分別是英格蘭雄獅、愛德華三世獅身鷹、威爾斯紅龍、蘇格蘭獨角獸、克拉倫斯黑牛、金雀花獵鷹、博福特羊角獸、莫蒂默白獅、里奇蒙白獵犬與漢諾威白馬，全都代表女王的家譜與英格蘭皇室支持者（Royal supporters of England）。

報導指出，最新公開的一萬英鎊金幣是女王守護獸系列紀念幣的最終集大成之作，其中一面刻著女王肖像、代表「蒙上帝恩典信仰捍衛者」的拉丁語縮寫「D．G．REG．F．D」字樣與一萬英鎊面額，另外一面就刻著十大守護獸花紋。

皇家鑄幣廠一位部門主管麥克勒南（Clare Maclennan）表示，女王守護獸系列紀念幣自首度發行以來，就越來越受到歡迎，也獲得全球硬幣收藏家的堅定喜愛，一萬英鎊金幣則為鑄幣豎立新的標準，「結合數世紀的古老技術與創新科技，才能打造一個獨特的美麗藝術品」。