日AV女優疑毒殺富豪 葬禮沒完就想跑「燦笑滑手機」

日本和歌山縣富豪野崎幸助過去生性風流，據說曾與超過4000位女性上床過，還自比為西班牙情聖唐璜（Don Juan）。然而在2018年，野崎卻在與AV女優須藤早貴結婚三個月後暴斃身亡，體內還驗出大量興奮劑。須藤不僅被高度懷疑是殺人兇手，媒體還揭露在野崎的葬禮後不久，須藤面露喜悅的畫面。

根據日本媒體「富士電視台」報導，案發三年之後，警方在28日逮捕了須藤早貴，並且查出她在案發之前，曾經在路上查詢過興奮劑的相關資訊，並且與疑似藥頭的人接觸。且野崎身邊的關係人士也透露，野崎雖然風流，但不是會服用興奮劑的人，因此相當可能是被須藤毒害謀殺。

媒體更驚訝地發現，當初在舉辦野崎的告別式時，須藤臉上沒有一絲一毫的悲痛神情，甚至還大打呵欠。告別式結束後回到家，須藤更是滿臉笑容，開心到露出牙齒滑著手機。野崎的國中同學也指出，須藤當時在守夜時非常鎮定，完全不像是遭遇巨變的22歲年輕人。

「NEWSポストセブン」報導，有野崎的友人出面表示，在告別式舉辦之前，須藤就曾經說「想回東京了」，結果還惹怒葬禮社的人員，訓斥須藤「葬禮都還沒結束，在說什麼鬼話」。也有野崎的旗下員工透露，當初須藤來和歌山縣時，曾對他說過「要是社長現在死了，不知道我能拿到多少錢」。當初他還以為是開玩笑，如今想起這段話，卻一點都不覺得好笑。