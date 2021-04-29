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印度新郎染疫仍堅持舉辦婚禮 官員介入後眾人穿防護衣出席

香港01 / 房伊媚／報導
圖為印度亞洲新聞國際通訊社4月27日在YouTube發布的影片截圖，顯示印度中央邦一對新人身穿個人防護裝備舉行婚禮，有警員在場監督。（ANI News Official YouTube Channel）
圖為印度亞洲新聞國際通訊社4月27日在YouTube發布的影片截圖，顯示印度中央邦一對新人身穿個人防護裝備舉行婚禮，有警員在場監督。（ANI News Official YouTube Channel）

印度新冠肺炎（COVID-19）疫情嚴重，單日確診數字創全球新高，但當地仍有民眾冒險舉辦婚禮。中央邦（Madhya Pradesh）一名新郎4月19日確診新冠肺炎後，仍然繼續辦婚禮，官員曾一度阻止，但最後容許一對新人及觀禮人士穿上全套防護衣出席。不少民眾批評他們的做法，並指責官員容許這場婚禮舉行。

《印度快報》（The Indian Express）28日報導，據城鎮勒德蘭（Ratlam）的官員加格（Navin Garg）表示，政府官員知道新郎舉辦婚禮後，趕到現場嘗試阻止婚禮舉行，但之後在新人及家屬要求下，婚禮仍得以舉行，有高級警察官員在場監督。

報道稱，新人、家屬及神職人員都穿上個人防護裝備，結果婚禮在獲得地方政府的批准下舉辦。

印度疫情未有降溫趨勢，當地政府4月28日公布，過去24小時新增362,770確診個案，死亡個案新增3,286個，印度單日新增確診及死亡個案再刷新紀錄，28日亦是單日死亡個案首次突破3,000宗。印度單日新增確診個案已是連續6天超過30萬。

延伸閱讀：

印度總理莫迪：新冠肺炎「風暴」撼動國家　促請民眾接種與防疫

新冠肺炎｜全球單日增89.3萬宗確診個案創新高　三分一來自印度

文章授權轉載自《香港01》

印度 新冠肺炎 婚禮

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