2022年奧斯卡影帝影后，將由AI勝出？

長期擔任漫威系列電影特效製作的數字王國，行政總裁兼執行董事謝安，點破一個好萊塢疫情間默默在做的變革：AI替身演員，正在大舉取代真人演員，甚至是主演的大明星，以避免感染。

只是，這些參雜著AI替身的演出，也可能會導致2022年的奧斯卡典禮上，首度出現真人與AI演員「角逐」演技獎的現象。

疫情期間，許多人應該都對巨星阿湯哥，於拍攝最新一集《不可能的任務》片場戴口罩飆罵的新聞，留下深刻印象。但是，除了敬佩他防疫徹底外，有沒有想過，如果這些電影演員，為了防止對戲時造成太多接觸感染，全程堅持戴口罩，那如何讓畫面上的口罩消失，以免和劇情不搭呢？

另外，阿湯哥願意全程在場兼顧防疫又演戲，已算是很有誠意。據數字王國聽聞，疫情間甚至有一些明星演員，擔心出門感染病毒風險，完全選擇不到場，那又該怎麼辦呢？

長期擔任漫威系列電影特效製作的數字王國，行政總裁兼執行董事謝安，點破這個好萊塢疫情間的小祕密。他指出，不管是神奇地在畫面上消除口罩，還是代替整個人，AI替身演員，都能完美達成這看似不可能的任務。而疫情以來，可是這AI大舉出動的時候！

只是，這些疫情時參雜著AI替身的演出，也可能會導致2022年的奧斯卡典禮上，首度出現真人與AI演員「角逐」演技獎的現象。

還是疫情惹的禍

怎麼會這樣？話說源頭，還是疫情惹的禍。2020年疫情來襲後，電影產業受到嚴重衝擊，許多電影院因為無觀眾上門而宣告破產。然而，仍有不少大片仍克服難關在這段期間開拍，片商賭的是只要一解封，影迷可能會第一時間回歸戲院，所以不論疫情多糟，都不能讓片子斷炊。

AI代勞，是怕大明星出國確診

然而由於美國去年疫情嚴重，許多觀眾期待已久的大片，都從美國搬到澳洲、紐西蘭或加拿大開拍。除了啟用本來就在當地生活的演員外，仍有許多不在這些國家的明星，是系列電影裡的要角，不可或缺。

這些大明星遠度重洋拍片，中間感染的風險可不小。倘若確診，會有電影泡湯延後檔期的風險，許多片商寧可嘗試用先進的AI替身來取代。是疫情下好萊塢轉型，默默在做卻不敢說的大變革。

用類神經網絡AI來換臉

只是當演員完全不到場，要怎麼粉飾太平？目前的做法是請素人演員表演肢體動作，再貼上大明星的臉。不過，數字王國台灣分公司研發部副主管Lex透露，並不是許多人想像中，請明星在別的地方表演，把素人的臉換上明星的臉就好。這張模仿明星神韻維妙維肖的「臉」，是使用一種類神經網絡的深層學習模型，所訓練出來的，明星本人完全沒有參與。

到底怎麼訓練？Lex說，這有點像是幫大明星調教一個模仿他的徒弟，請AI去看過他歷年的演出，自己學著揣摩明星怎麼笑？怎麼哭？怎麼深情說話？然後照著劇本表演出來。研發工程師，則只是在旁看看電腦操作狀況，予以調校。

至於背後需要的訓練資訊並不難取得，就是明星演過的電影與照片，通常最短一天，最長一星期就能讓AI徒弟「從演技班結業」。

AI竟能讓口罩神奇地消除

至於戴口罩的問題，則比較單純，就是放上演員的說話聲音，讓AI去聽聲模仿「演出」說話嘴型，再把兩邊融合即可。據Lex聽聞同業做法，目前是使用在一些需要和主角對打、做出肢體接觸的臨時演員身上為主。因為比較無法一一有效控管健康狀況，通常會讓他們戴口罩以防萬一，事後再用機器學習工具彌補。數字王國這方面的技術也已成熟，並且於最近大方開源在網上供專家交流。

這樣的演出，萬一受到奧斯卡提名，難道要頒給AI呢？數字王國團隊強調，其實AI是忠實地模仿明星，不可能創新。若獲獎，演技上的智慧財產權，應該是歸屬於原本的演員。只是到底怎麼認定最專業，就有待2022年的奧斯卡評審來煩惱。

不過，就技術上來說，其實數字王國多年前讓已過世的歌手鄧麗君，用虛擬方式復活，AI替身的概念已經初步實現，再於2018年研發完成。但是考慮觀眾的觀感下，以往通常是基於兩個不得已的原因，才派它上場。

一是為了讓體力衰退的熟齡動作片明星，仍可在片中漂亮打完全場，卻不至於受傷；其次則是用來擺平感情不好的對戲演員。

像是某個系列電影裡，曾有兩個知名男演員長久不和。然而，片商調查發現，觀眾就是喜歡看他們兩人一起演戲，是票房保證。往後，他們兩個只要遇到對戲的部分，只好請兩個身形相似的素人演員演完，再用AI貼臉就好。至今這兩人仍是維持王不見王。

疫後好萊塢的數位轉型

在疫情的衝擊下，好萊塢電影片商朝AI轉型的新發展，有可能加速。尤其是在機器學習技術發展相當先進下，這些AI的替身，可以解決大明星檔期太擠或受傷，無法如期開拍續集等問題。甚至往後推出全虛擬明星，也是可能實現的範疇。

看不到原汁原味的明星，當然還是有點令人失落，但在疫情下找大批人馬現場拍片，確實相當容易群聚傳染。據各方專家指出，即便疫苗已施打普及，未來三到五年內，仍可能有變種病毒再次流行，還是體諒一下這些巨星的苦吧。

（作者／林士蕙 本文出自2021.4.26《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）