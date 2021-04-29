罕病少年半身不遂靠呼吸器 病房中完成高中學業獲國家榮譽勳章

加拿大17歲少年拜達爾（Loic Bydal）在蒙特婁兒童醫院完成初中及高中學業，今年從高中畢業，特殊表現獲魁北克政府頒發榮譽勳章。

加拿大電視新聞網ctvnews報導，拜達爾罹患罕見的莫奎歐氏症（Morquio disease），體內缺乏能自然分解黏多醣的酵素，影響骨骼、脊椎、器官等身體功能。拜達爾9年前接受手術後便失去了雙腿的功能，成為須要仰賴呼吸器、半身不遂的患者。

拜達爾的父親派翠克（Patrick）說拜達爾從小就熱愛運動，即使他因為身體狀況無法踢足球或打曲棍球，他仍會以不同形式參與比賽：「他從不因自身狀況感到羞恥。對他來說，能參與其中給他力量。」拜達爾爸媽到醫院探視他時，大家會一起彈奏鋼琴與鼓。

派翠克說拜達爾從來不以自己的病情作為拖延的藉口。他在確認自己將永久住院後的2個月便重拾學業。拜達爾自述最喜歡的科目是數學，接下來計劃攻讀計算機科學：「這是對我很有用的學科，我也很喜歡。」

派翠克透露去年秋天拜達爾因為心律不整瀕臨死亡，2周內必須動一個風險很高的手術，但最終拜達爾挺過這個挑戰。

拜達爾小時候就告訴派翠克，他自知體格小，「但他的內心才是他真實尺寸。他說自己是一號大人物。」拜達爾建議無法完成學業或遇到其他阻礙的人繼續向前，因為「如果你不這麼做，沒人會為你代勞。」