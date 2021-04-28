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他開車上國道「講手機又泡茶」挨罰 網封：多工人才

聯合新聞網 / 綜合報導
駕駛開車時邊講手機邊泡茶。圖／取自twitter@MerPolTraffic
駕駛開車時邊講手機邊泡茶。圖／取自twitter@MerPolTraffic

英國西北高速公路警察26日在高速公路上攔截一名犯下多項違規行為的駕駛。他不只開車講手機、後車廂載運物件沒有加裝防護措施，還在一邊使用快煮壺泡茶。警察當場扣押對方車輛。

英國媒體《利物浦迴聲》（Liverpool Echo）報導，警察隨後向該名駕駛開出罰單，並安排他上交通宣導課程。不過網友Skinnyhead認為這些懲罰都太輕：「應該要讓他終生都不能上路，以免發生更多憾事。」

網友SUSPENDEDACCOUNT則指出雖然駕駛犯了很嚴重的失誤，但他在駕駛時一次能執行這麼多任務，足以證明他是「多工人才」。網友LegItLad提到這名駕駛會在工作時泡茶喝，顯見是正統的英國白人，「因為我們都會這麼做，只是不會在開車時泡茶。」

網友normal blokey則分享之前看過一名駕駛開車時捧著碗跟湯匙吃玉米穀片，傻眼表示：「不敢相信居然有人覺得開車時可以做這些事！」

警察 高速公路 英國 罰單

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