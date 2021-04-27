日本隼鳥2號送回龍宮砂石 發現水和有機物特徵

日本探測機「隼鳥2號」去年成功送回小行星「龍宮」上的砂石樣本，經過日本研究團隊進行簡易分析，發現樣本中出現水和有機物特徵，令人期待有助解答生命起源之謎。

隼鳥2號（Hayabusa 2）2020年12月成功將可能藏有生命起源解答的密封艙送回地球，密封艙內裝有「龍宮」（Ryugu）上砂石，這些砂石很可能保留太陽系46億年前誕生時痕跡。

日本放送協會（NHK）報導，在進行正式分析前，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）先在位於神奈川縣相模原市的JAXA宇宙科學研究所，針對龍宮樣本進行簡易分析，得到顯示很可能含有機物的資料。

JAXA召開視訊記者會說明，在用紅外線照射調查砂石所含成分時，得到了顯示有機物存在特徵的資料。在隼鳥2號觀測龍宮時，也得到相同傾向的資料，是顯示很可能包含有機物的資料。

另外，在礦物中也出現含水反應，代表龍宮過去可能存在過水。

產經新聞報導，JAXA跟法國一所研究機構共同研究，從放入龍宮樣本的容器，使用特殊光線在顯微鏡下進行樣本觀察。就在調查反射光的波長時，發現存在水及有機物的特徵，未來將從容器取出樣本，直接確認實際情況如何。

地球的水及被視為生命誕生基礎的有機物，目前被認為是在小行星與原始地球碰撞後所帶來的；希望未來研究團隊詳細分析後，能有助解答地球水的起源及生命誕生之謎。