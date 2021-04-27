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日本淡路島化石發現新品種恐龍 鴨嘴龍科同類

中央社 / 東京27日綜合外電報導

日本研究團隊從17年前挖掘出來的化石，發現跟鴨嘴龍科草食恐龍屬同類的新品種恐龍，研究團隊取「伊奘諾的日本龍」之意命名學名，並將研究成果發表在國際期刊上。

日本朝日新聞報導，17年前由兵庫縣化石愛好家岸本真五，在兵庫縣洲本市約7200萬年前（白堊紀後期）地層中挖掘出的化石，已知是新品種恐龍。

日本北海道大學教授小林快次等人組成的研究團隊，今天將學名命名為Yamatosaurusu Izanagii，並發表在科學期刊「科學報告」（Scientific Reports）。

由於化石在日本兵庫縣淡路島被發現，這裡是神話中的「日本誕生地」，所以研究團隊的命名跟此有關。學名是世界通用，研究團隊取代表日本古代的「倭」字（日文讀音yamato），結合日本神話中的神「伊奘諾」（日文讀音izanagi）；因此，Yamatosaurusu Izanagii具有「伊奘諾的日本龍」之意。

新品種恐龍化石在2004年被發現，是像鴨子一樣以扁嘴為特徵的草食恐龍鴨嘴龍科同類，但在下顎部分從骨頭及牙齒排列方式等，得知是新品種恐龍；推測成龍體長約7到8公尺、體重約4到5公噸。

日本 恐龍 化石

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