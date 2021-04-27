首度回應「沙發門」 馮德萊恩稱身為女性感受傷

在歐盟代表團訪問土耳其期間發生「沙發門」事件三周之後，當事─歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）首次公開發聲。她表示自己「當時感覺被傷害、被忽視了，不管是作為女性，還是作為一名歐洲人」。

4月初，馮德萊恩在和歐盟理事會主席米歇爾（Charles Michel）一同會見土耳其總統埃爾多安的時候，土方在會談現場只安排了兩個「主位」給埃爾多安和米歇爾。從現場錄像來看，馮德萊恩看到沒有自己的座位時感到有些錯愕，遲疑了幾秒種之後，她坐在了相距數公尺外的沙發上。

「還有更多女性受到歧視卻無力反擊」

回憶起當時的場景，馮德萊恩表示，因為自己是一名女性，所以東道主方面才沒有給她安排一個和她歐盟委員會主席身份相匹配的座位。「這表明，如果要讓女性真正受到平等對待，我們還有很遠的路要走。」

她還強調，自己現在可以發聲回應，已經感到十分幸運了。因為還有數以百萬計的女性，在受到歧視的時候無力反擊。今年3月，土耳其退出了旨在保護婦女權益的《伊斯坦布爾公約》，馮德萊恩聯系這一事件指出，每天還有成千上萬比這嚴重得多的歧視女性事件都在發生，卻不被人們所見。

她強調，至今仍有個別歐盟國家還沒有通過這一公約，還有一些國家正在考慮退出。「對女性和兒童施加暴力是一種犯罪，我們必須將其繩之以法。」

馮德萊恩重申，尊重婦女權利是土耳其要和歐盟恢復對話和擴大合作的重要先決條件。此外，土耳其還應致力於東地中海地區的局勢緩和，以及尊重歐盟人權法院的裁決。「這些都是我們和土耳其加深經濟合作的前提條件」，她說。

米歇爾也「中槍」

「沙發門」事件的另一位親歷者─歐盟理事會主席米歇爾近日也再度發聲，表示對此事件感到「遺憾」，並且已經和馮德萊恩達成共識，確保未來此類事件不再發生。此前有聲音批評道，米歇爾在當時沒有立刻對土方提出異議，而是心安理得地坐在了「主位」；甚至還有人將此情形解讀為歐盟內部「權力爭鬥」的縮影。

米歇爾為自己辯護稱，因為會談的主要任務是和埃爾多安商討一些重要的事宜，為此歐盟方面已經做了很長時間的准備。他不希望因為這一個小插曲而引起不和氣氛，從而影響到主要議題的磋商。土耳其方面對此事件的回應則是，關於座次的安排，布魯塞爾代表團在會前並未提出異議。

《南德意志報》駐布魯塞爾記者Matthias Kolb撰文分析指出，從嚴格的外事禮儀角度來看，歐盟理事會主席作為各成員國領導人的代表，的確是比歐盟委員會主席要高一個層級，因為後者是歐盟執行機構的最高代表。當然作者也認為，掌管歐盟巨額預算和領導3萬歐盟機構公務員的馮德萊恩，實權應該是比米歇爾更大。可能正因為如此，米歇爾才更希望自己能在外交領域有更多的作為。

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