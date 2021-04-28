房地產名人曝節省哲學：6個家人用同一缸洗澡水

英國知名的49歲房地產專家比尼（Sarah Beeny）日前透露，她有時會重複使用丈夫和4個兒子的洗澡水以避免浪費。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，比尼和丈夫、9到15歲的4個兒子3年前從倫敦搬到了布魯頓郊區，並打算將半廢棄的乳牛場改造成他們的理想住宅。

比尼說每天都很期待在傍晚泡澡時點蠟燭，在浴缸裡丟進自製的沐浴球，並提到自己通常是家裡最後一個洗澡的人，「有時會跟家人用同一缸洗澡水。」

網友opsimathist表示不認同比尼拿6人的汙垢清洗自己的「節省哲學」。網友Daisy也說：「拿這些洗澡水來沖馬桶就好啦，何苦再拿來洗澡。」網友couldntfindaname則提到：「不要泡澡就好。沖澡比較省水不是嗎？」

但是網友TotalTruth認為比尼聽起來像一個可愛的普通媽媽：「她和其他媽媽一樣都將自己排在最後。請媒體放過她！」網友tricia分享自己小時候的經驗：「以前爸媽很節儉，我們也是共用洗澡水，一直都沒什麼問題。」