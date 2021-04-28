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婚前派對悲劇....駕車行經橋樑崩塌 新娘逃過一劫新郎卻被沖走

聯合新聞網 / 綜合報導
新郎駕車行經橋樑突然崩塌。圖／取自mirror
新郎駕車行經橋樑突然崩塌。圖／取自mirror

俄羅斯一名準新郎布克維茨基（Andrey Bukvetsky）18日開車載準新娘科尼洛娃（Darya Kornilova）跟幾位友人參加婚前派對時，行駛一座橋樑突然崩塌，科尼洛娃和另外2名女性友人從砸碎的後窗奇蹟般地脫困，但是布克維茨基與2名女性友人據信皆已罹難。

英國新聞網鏡報（Mirror）報導，新架好的木橋因承受不了汽車的重量而倒塌。這場悲劇發生前，準新人跟友人剛從超市買好酒並在車上喝酒，而布克維茨基則在駕駛座開香檳。

現年25歲的模特兒科尼洛娃曾在9年前選美比賽獲得亞軍，她表示自己跟另外2名倖存的友人「狀況很糟糕」，但會盡可能提供證據讓警方調查事情始末。

倖存的準新娘。圖／取自mirror
倖存的準新娘。圖／取自mirror

報導指出布克維茨基當時感覺到木橋結構崩塌，試著倒退開，但「為時已晚」。災難發生時車門是上鎖的，好在後車窗砸碎，讓3人倖免於難。

俄羅斯當局已在車上發現1名女子的遺體，布克維茨基跟另1名友人被急流沖走，目前仍下落不明。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

俄羅斯 崩塌 模特兒 選美 派對

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