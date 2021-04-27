貓鼬咬傷感染敗血症「如火燒」 她毀容手腳截肢動經歷70次手術

「90歲的她，為何決定回到當初哥哥死去的集中營？」《柯萊特》（Colette）獲得今年奧斯卡最佳紀錄短片，記錄了主角柯萊特受邀回到哥哥當初死去的納粹集中營，透過柯萊特這幾十年來的回憶與掙扎，呈現二戰納粹大屠殺下受害者與受難家屬的處境，以及柯萊特身為少數法國抵抗運動的歷史記憶。這部25分鐘的紀錄短片由《衛報》發行，已經90歲高齡、來自法國諾曼第的柯萊特，作為大屠殺受難者的家屬，從原本發誓一輩子都不會踏上德國，最後改變心意、回到傷心舊地緬懷死去的哥哥。在一位年輕歷史系學生露西（Lucie Fouble）的陪伴下，她有了正視與面對過去的勇氣，一老一少敘事視角，也讓《衛報》獨特的新聞影像記錄在本屆奧斯卡獲得好評。

2021-04-27 09:38