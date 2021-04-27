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貓鼬咬傷感染敗血症「如火燒」 她毀容手腳截肢動經歷70次手術
南非37歲女性維瑟（Shaninlea Visser）因被貓鼬咬傷染上敗血症，最後失去了鼻子、嘴唇、手和腳。
英國新聞網鏡報（Mirror）報導，維瑟4年前被貓鼬咬傷2天後陷入昏迷入院急救。醫生研判她感染致命的敗血症，必須切除鼻子、嘴唇、舌尖、手和腳。維瑟形容當時手腳都像「著火」般疼痛。
維瑟感染後4年內進行了近70次重建手術，復原良好讓醫生震驚。期間維瑟多次公開講述她的故事，鼓舞同樣遭逢困境的人們。本周一部紀錄她心路歷程的影片上映，她也開始主持節目The Shan Show邀請從逆境重生的人現身說法。
維瑟在第一集節目中訪問了戒除菸酒、毒品的卡拉斯塔夫拉基斯（Costa Carastavrakis），她經歷了一段艱辛的戒毒歷程後，成為運動員、演說家和作家。維瑟希望這些戰勝生命挫折的人們在她的節目「分享激勵人心的故事，啟發他人。」
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