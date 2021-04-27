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「屎尿味太重請買芳香劑來」 77歲老父親送安養院糾紛不斷

聯合新聞網 / 綜合報導
老人照護問題，是現代社會面臨的挑戰之一。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage
老人照護問題，是現代社會面臨的挑戰之一。示意圖，非當事人及事物。圖片來源／ingimage

現代人平均壽命雖長，不過老人照護問題，也是現代社會面臨的困擾之一。儘管有許多年長者的照護機構，但對於這些機構能不能照顧好家中的「老大人」，也是家屬經常擔憂的。最近日本媒體，就報導了民眾使用照護設施的不愉快經驗。

根據日本媒體「PRESIDENT Online」報導，一位住在日本東北地區，化名南野朱里的50多歲女性表示，她有年邁的雙親需要照料，本來父母兩人還能互相扶持，但自從母親健康狀況惡化住院之後，沒辦法分擔精力照料父親的她，就開始找尋照護機構。而在找尋過程，有家機構表示他們剛好有間空房，於是南野便立刻安排77歲的父親入住。

然而父親入住之後，情況卻相當糟糕。生活無法自理的父親，不願意讓照護人員幫他上廁所、洗澡。這讓照護機構經常通知南野到場處理，照護人員還嫌排泄物味道重，常要南野買芳香劑消除味道。本來南野以為，這是因為父親頑固的個性導致的問題，但她聽從事照護的友人那邊聽說，這種事情在業界常有，照護人員本來就應該知道如何應對，而不是一直讓家人來處理。

三番兩次得到照護中心替父親善後的南野，覺得這樣下去也不是辦法，於是安排轉院。這次選擇的是母親照料看護士所推薦的養老院，但依然狀況糟糕。院方不斷打電話給南野訴苦，而不管南野說什麼，院方都表示否定意見，最後乾脆向南野要求「我們這邊沒辦法照顧你父親，請退院吧」。

無奈之下只得讓父親離開的南野，一次打聽到某間養老機構有空位，於是前往瞭解。這回，他總算是找到理想的照護單位，安排父親入院之後，也沒再起過激烈的糾紛。南野觀察發現，這是因為這間照護機構是屬於「團體活動」型的，許多老人在這邊彼此有伴，因此沒有過去那種「受冷落」、「不被需要」的感覺，自然不容易鬧脾氣。

南野的父親就在最後這個機構，一直活到78歲時，才因為呼吸狀況異常，疑似肺炎送醫。雖然在治療後仍回天乏術，但南野形容，父親在過世時，都還面帶笑容，靜靜的沉睡著，是非常安詳地，走完了人生的最後一程。

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