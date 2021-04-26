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男確診腦癌末期…36小時後完婚 火速展開試管嬰兒療程

聯合新聞網 / 綜合報導
男確診腦癌末期36小時後便完成終身大事。圖／取自dailymail
男確診腦癌末期36小時後便完成終身大事。圖／取自dailymail

英國39歲男性巴特斯（Stuart Bathers）去年6月鼓起勇氣向41歲的蓓特威廉姆絲（Esther Bate-Williams）提出交往請求時，他們倆都沒想過今年要在36小時內確認結婚生子的細節。

英國媒體《每日郵報》（Daily Mail）報導，巴特斯今年一月確診為腦癌第四期，醫生並在二月初宣判他的癌症無法治癒，小倆口在當天晚上立刻致電當地註冊所，預約36小時後登記結婚。

報導指出，巴特斯在完成6周化療和放射性治療後，就開始進行試管嬰兒療程，希望盡一切努力獲得兩人自去年夏天討論的孩子。並積極尋求各種管道戰勝癌症。

花藝師蓓特威廉姆絲稱自己過往情史不光彩，遇到巴特斯就像中大獎一樣：「他是我最理想的對象，是我遇過最善良、最風趣且正面的人。我們一拍即合，初次約會時雙方就談到想要有小孩。從約會第一天開始，我們就已經預設我們是一對共同規劃未來的夫妻。」

今年一月下旬美好事物變調。巴特斯連續2天頭痛，起床後無法說出蓓特威廉姆絲的名字。巴特斯在醫院歷經檢查後確診罹患最常見也是最具侵襲性的腦癌：膠質母細胞瘤（glioblastoma）。

蓓特威廉姆絲憶起當下巴特斯呆坐在現場，無言以對，而她則是崩潰大哭。醫生判定巴特斯只有1年的存活率，但是蓓特威廉姆絲拒絕接受這個說法：「我們還太年輕、太幸福，且未來充滿期待。如果我們不抱持著希望，那我們真的一無所有了。」

小倆口在醫院的那個晚上，巴特斯告訴蓓特威廉姆絲，他想做件重要的事情，接著打給蓓特威廉姆絲的媽媽詢問對方可否娶她女兒為妻。蓓特威廉姆絲的媽媽哭著說好，還說她跟女兒一樣，「第一次遇見巴特斯就愛著他了。」隔天巴特斯召集家人在當地公園裡見證他的求婚。

二月初醫師告知巴特斯，他的癌症是無法治癒的，腫瘤永遠不會完全消失，但能透過手術及投藥試著預防癲癇發作並控制病情。

巴特斯的手術訂在二月中，手術前須隔離一星期以上，於是在從醫院開車返家途中，巴特斯向蓓特威廉姆絲提議要盡快結婚。小倆口在通知家人結婚登登記計畫後，立刻向註冊所申請註冊結婚，並獲得36小時後的特別許可登記。

隔天早上醫生致電通知巴特斯的腫瘤已經長到大腦的「中線」，因此無法進行手術。但巴特斯拒絕讓癌症毀了小倆口的計劃，結婚如期舉行，還在二月中開始進行試管嬰兒療程。

蓓特威廉姆絲表示現在仍持續努力進行試管嬰兒療程，同時尋求治癒巴特斯的各種療法。蓓特威廉姆絲說：「巴特斯在語言治療師的幫助下逐步恢復口語能力，每天的進步神速。他是我認識的最勇敢，最振奮人心的人。他也是我想像裡最好的父親。」

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