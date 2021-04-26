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拒批空姐生理假4600次 韓亞航空前CEO被罰5萬
南韓航空公司韓亞航空（Asiana Airlines）前行政總裁金秀川，因在2014年5月到2015年6月期間，拒絕批准女員工放生理假多達4600次，違反南韓《勤勞基準法》規定被起訴。南韓最高法院昨（25日）維持原審判決，三審定讞，判罰款200萬韓元（約5萬新台幣）。
根據韓媒《中央日報》報導，根據南韓《勤勞基準法》第73條規定，女員工每月可申請1天生理假，一旦違反法條，可以處500韓圜以下的罰金。但金秀川辯稱她們在臨近節日假期或休息日時申請假期，卻沒提供月經證明而拒絕批假。金秀川因此於2017年被起訴。
不過金秀川的說法，在一、二審時都不被法官認同，法院表示就算是考量到男女比例和工作特殊性，也無剝奪生理假的理由。一審法官更指，要求女員工提供月事假明是侵犯個人私隱和人權。金秀川不服上訴，最高法院最終維持原判，稱判決不存在法律錯誤或誤解，因此維持原判裁罰200萬韓圜。
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文章授權轉載自《香港01》
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