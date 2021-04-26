拒批空姐生理假4600次 韓亞航空前CEO被罰5萬

在《王冠》出現之前，英國皇室早已是各國媒體追逐的焦點。以女王為主角的紀錄片或電影並不是沒有，然而《王冠》的討論熱度已經超越既有作品，成為全球觀眾趨之若騖的熱門影集。串流服務平台的興起，當然是原因之一：在新冠肺炎的疫情影響之下，全球封城和居家避疫的人口大增，連帶地也讓串流服務的觀眾人數增加，根據富比世的報導，在2020年的前3個月，網飛便增加了1,500萬新訂戶，4到6月增加1,000萬戶，為公司開辦以來的高峰。

2021-04-26 09:38