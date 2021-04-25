快訊

科威特男北市居家檢疫期間 竟違規跑到墾丁參加鐵人賽

影／高雄市區清晨下雨 眾人樂拍照留念直呼「好興奮」

火星上飛直升機 台裔工程師：從零到一的突破

中央社 / 洛杉磯24日專電

來自台灣、旅居美國的工程師嚴正今天出席僑胞社團活動，分享操縱「毅力號」火星車的原理，談到近日成功飛行的直升機是「從零到一的突破」。

61歲的嚴正在台灣成長，留學美國，在美國國家航空暨太空總署（NASA）噴射推進實驗室（JPL）服務超過20年。自2003年開始，參與4次NASA火星探測計畫，他所領導的工作小組負責操控火星車。

嚴正在近2小時的線上演講中分享在地球上操控火星車「毅力號」（Perseverance）的原理，他說光是經過7個月、4.8億公里的太空飛行，抵達火星之後安全降落，就是高度艱難的任務。

太空船飛行達10倍音速，「比子彈還要快」，這樣的速度下，進入火星大氣層、開始減速，打開降落傘、啟動噴射器，最後放下火星車，全靠電腦自動完成，沒有人操控，被稱為「驚悚7分鐘」，堪稱人類工程技術的精華。

除了降落高難度，嚴正提到這次最受注目的「搭便車旅客」（hitchhiker），隨著毅力號火星車一同登陸火星的創新號（Ingenuity）直升機。因為創新號的登場，NASA網站超過2億次觀看，是過去幾次火星任務的好幾倍。

「火星上沒有維修廠，出了問題沒辦法打一通電話叫人來修」，嚴正形容，光把這台直升機從火星車的腹部放到地面上，就花了10天的時間。每一個步驟都在地球上反覆演練過，不能有一點差錯。

嚴正分享，這種高度嚴謹的態度就是噴射推進實驗室的工作準則。人類工程的進步是透過不斷嘗試錯誤而來，但是到火星出任務不一樣，沒有犯錯的空間，「花了那麼多時間金錢，在上面出了錯是沒有人可以救」。

嚴正形容在火星上飛直升機，猶如「從零到一的突破」，火星大氣層只有地球1%、引力是地球1/3、溫度最低達攝氏零下100度的極端環境下，每次成功飛行都是在地球上無數次模擬的成果。

要把這位「搭便車旅客」放下車的過程一度緊張萬分。創新號直升機與毅力號火星車的聯繫，靠著螺旋槳軸心上的天線，這條天線如果卡住或折斷，整趟任務就宣告報銷。

嚴正說，放下直昇機的過程中，團隊發現毅力號上有一條電線看起來鬆掉，有可能會勾到直升機上的天線，這個事件成為重大危機。進度一度停擺2天，團隊重新把模型拿出來研究，毅力號更改原訂的行走方向，才化解了危機。

嚴正出身華興育幼院，畢業自建國中學、國立清華大學，他笑說自己求學階段絕對不是班上最喜歡唸書的學生，如今能站在第一線參與人類工程的里程碑，感到非常幸運。

幾十年來，人類從定點探測到使用遠距離操控的火星車，現在在火星上飛直升機，被比擬為「萊特兄弟發明飛機」一樣的壯舉。

嚴正回想20多年前，正是因為看到人類第一次把探測車送上火星的影片，專攻車輛模擬系統的自己決心投入航太領域的衝動。他說接下來火星探測的關鍵技術就是無人飛行器，「有了直升機，火星車移動的最大距離，從原本的70、80公尺，擴大到400公尺」。

嚴正今天受世界華人工商婦女企管協會大洛杉磯分會邀請，透過視訊軟體在線上向近百人演講。駐洛杉磯台北經濟文化辦事處長黃敏境、洛杉磯僑教中心主任張浩鈞、世界華人工商婦女企管協會名譽總會長黎淑瑛、大洛杉磯分會會長徐洸玲致詞。

火星 直升機 洛杉磯

延伸閱讀

美女人妻坐警方直升機！興奮自拍上傳抖音 警員丈夫下場慘了

台南火星洞洞鹽田登上法新社 黃偉哲推「七股我故鄉」

火星上自製氧氣！NASA毅力號再創歷史 造福未來太空人

美火星無人直升機 成功滯空40秒

相關新聞

存在感強烈的猶太音樂家 影響日本古典樂發展

可曾想過，如果有一天，古典樂壇裡所有的猶太裔音樂家們決定罷工一下，會有多大的影響嗎？答案是，柏林愛樂可能沒了首席指揮家，一樣的情形還發生在阿姆斯特丹大會堂管絃樂團上，維也納愛樂新年音樂會的指揮人選突然少了一大堆，而各地的音樂會被迫取消的眾多，還有本來排定的協奏曲獨奏家們，也得臨時進行更換。

最能影響世界的指揮家杜達美 將接掌巴黎歌劇院

擁有超過350年歷史的巴黎歌劇院，即將迎來新的音樂總監，當紅的指揮明星杜達美（Gustavo Dudamel）將於八月起正式上任。

日本偶像清純模樣超心動！網友挖舊照讚：是橋本環奈的接班人

被網友公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇蹟美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量...

讓29名罪犯吃250年牢飯！英「頭號汙點證人」終身躲仇家

英國一位據信「最多產」的「汙點證人」（Supergrass）過去5年在6起審判出庭作證，提供的關鍵證詞讓29名罪犯必須吃...

受不了鄰居家「蛙聲鳴鳴」 日男提訴遭東京地院駁回

日本東京一名民眾提訴鄰居家中青蛙鳴叫太吵，認為已形成「噪音」，要求趕走青蛙並支付精神撫慰金。東京地方法院法官不認同原告主...

影／被收養的孩子渴望尋根 結果卻令人痛心

一對荷蘭夫婦多年前在印尼收養了孩子，她們長大後希望尋根。但是，其過程和結果都令人心痛。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。