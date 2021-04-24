日本偶像清純模樣超心動！網友挖舊照讚：是橋本環奈的接班人

被網友公認為「千年一遇美少女」的橋本環奈，當年就是靠一張奇蹟美照在日本爆紅，現在由當地小偶像搖身一變成為人氣女演員，星途無可限量。最近，日本網路討論區「2ちゃんねる（2ch）」瘋傳一位同樣出身於福岡的美少女柳美舞，清純的臉蛋和甜美笑容就如人間天使，粉絲找到她年幼時表演的相片，活力充沛的舞姿立即俘虜網友的心，更被封為「橋本環奈的接班人」，成長經歷和現況立即被起底！

最近日本論壇「2ch」出現一個標題為「福岡第二位橋本環奈誕生！」的貼文，吸引大批網友熱烈討論，圖中的少女即被「人肉搜索」。這位出生於福岡市的女生叫柳美舞，於2007年5月10日出生，現在就讀中學2年級，她之所以被稱為「橋本環奈接班人」，除了因為擁有天使般的笑容和活力舞姿，更與她的經歷有關。

柳美舞在2016年（8歲）的時候作為福岡藝能經紀公司「アクティブハカタ」（ACTIVE HAKATA）旗下的偶像團體「APC」成員出道，這正是當年橋本環奈還未走紅之前的所屬公司，所以也算是師姐師妹關係。其實長相甜美、擁有一雙白嫩長腿的柳美舞本來已經在團體內相當出眾，每次偶像表演活動都有不少粉絲到場支持，為她拍下一張張美照，網友都大讚：「她比環奈更可愛」、「長大之後應該是個大美人！」

其實網上瘋傳的柳美舞「奇蹟瞬間」已經是幾年前的照片，現在的她已從「APC」畢業，並於今年4月加入另一隊偶像團體「ばってん少女隊」繼續打拼。其實這位美少女的條件並不差，現在的模樣更與橋本環奈有幾分相似，爆紅成名指日可待。

柳美舞被日本網友稱為「橋本環奈接班人」，她天使般的笑容引發網友討論。圖／截自日本論壇2ch 柳美舞被日本網友稱為「橋本環奈接班人」，目前在偶像團體「ばってん少女隊」活動中。圖／截自Instagram 日本網友挖出柳美舞以前的舊照，並大讚她是「橋本環奈接班人」。圖／截自橋本環奈Instagram、日本論壇2ch

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文章授權轉載自《香港01》