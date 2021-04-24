三輪車載滿鞭炮遇路不平 「爆炸畫面曝光」駕駛拋飛慘死

印度旁遮普邦近期發生嚴重爆炸意外，一輛載滿鞭炮的三輪車原本正運往阿姆洛鎮（Amloh），未料期間行經道路陡峭地段，鞭炮在震動下瞬間引爆，導致其中一位男子被拋飛7公尺遠，當場重摔身亡，另一位則重傷送醫搶救。

根據「The Tribune」報導，辛格（Surinder Singh）和庫馬（Ravinder Kumar）當時載著結婚用鞭炮、易爆的化學物質，準備從卡納鎮（Khanna）運往阿姆洛鎮，未料行駛間，疑似因道路崎嶇不平，導致車內的鞭炮、化學物質引爆，坐在車上的庫馬當場被炸飛，駕車的辛格則全身受傷濺血。

事後爆炸畫面也曝光，當時附近還有一位路人，只見爆炸後，周邊塵土飛揚，路人也被嚇得拔腿狂奔，而庫馬在爆炸當下整個人被炸飛到空中，跌落在爆炸點7.62公尺處，目前警方正調閱監視器，釐清案發原因。