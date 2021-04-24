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嫌技術太差要求退費 妓女怒丟錢慘遭嫖客推下樓
許多國家未設立合法紅燈區，也將性交易列為非法行為。俄羅斯近期發生兇殺事件，28歲男子亞歷山大（Aleksandr）日前與一位妓女交易，未料他事後反應對方技術不好，要求退費，妓女一氣之下將錢扔在他臉上，亞歷山大拿錢後反將對方從窗戶推下樓，造成妓女全身多處骨折。
根據「360 TV」報導，亞歷山大在俄羅斯卡盧加州交易，與24歲妓女相約家中見面，未料完事後亞歷山大卻向對方稱「妳的技術不怎樣」，要求退回一半費用，女子相當生氣一把拿起包裡的錢，砸向亞歷山大。
亞歷山大當場被激怒，將女子從3樓窗戶外推下，鄰居聽見女子尖叫聲後報警，警消到場見女子全身多處骨折，送醫後搶回一命；亞歷山大則被警方逮捕，他表示自己確實有推女子，但否認有殺人犯意，不過仍被依殺人未遂罪嫌羈押。
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