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搭地鐵驚見牆角棄嬰 同志情侶領養20年成數學高材生

聯合新聞網 / 綜合報導
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。圖擷取自IG
美國一對男同志在20多年前撿到一位嬰兒，在法官的建議之下，決定收他作養子。圖擷取自IG

不是每個孩子，都能在健全溫馨的家庭中長大，甚至也有一被生下來，就遭到拋棄的嬰兒。不過在美國紐約，就有一個棄嬰被男同志領養，如今順利成長的溫馨故事。

根據日本媒體「FINDERS」報導，2000年8月，美國一對男同志情侶Peter與Danny，當時為了去吃晚餐而到紐約地鐵搭車。Danny此時注意到牆邊好像有個人偶，但又察覺人偶在動，才發現是個剛生下來不久，但一絲不掛的棄嬰，於是迅速聯絡警方。

爾後，Danny出席家庭法院作證，描述當初撿到這位嬰兒的經過。同年12月，法官在審理此案件時，突然向Danny提議「你有意願收養他做為養子嗎」。在緊張的氣氛下，Danny回應「可以，不過，這應該沒有那麼輕易能決定的事吧」，對此法官則告訴他「沒關係的」。

Danny事後回憶「我本來沒考慮過要收嬰兒當養子。不過在法官向我提議時，腦中卻止不盡地想著這件事。感覺這是個緣分，是個恩賜」，而另一半Peter，雖然也多少感到有些不安，但在初次懷抱著那位小嬰兒瞬間，卻感到一股說不上的溫暖氣息。於是，兩人決心在2002年12月領養這位嬰兒，並為他取名為「Kevin」。兩人更在2011年時，因為紐約同志婚姻合法化，正式登記結婚。而見證他們婚姻的法官，就是當初提議領養Kevin的那一位。

一晃眼過了20年，當初從地鐵站撿到的Kevin，如今已經是一位超過180公分高，在大學攻讀數學與電腦程式的挺拔青年了，讓養育他的「兩位父親」感到十分欣慰。Peter也將這個故事，寫成了「Our Subway Baby（暫譯：我們的地鐵嬰兒）」出版，引起不少讀者的迴響，讓更多人看到這個感動人心的溫馨故事。

20年後，在兩人細心的養育下，Kevin（圖中央人物）已經長成挺拔的高材生。圖擷取自IG
20年後，在兩人細心的養育下，Kevin（圖中央人物）已經長成挺拔的高材生。圖擷取自IG

同志 收養

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