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最小又距離最近！ 最新發現黑洞「獨角獸」創兩項新紀錄
《皇家天文學會月報》（MNRAS）最新研究指出，一個近期發現、名為「獨角獸」的黑洞，可能是目前已知規模最小、離地球最近的黑洞。
據「New Atlas」報導，天文學家近日發現這個黑洞，並有機會創造1至2個新紀錄，包括已知最小以及離地球最近。這個綽號為「獨角獸」的黑洞距離地球只有1500光年，而其質量似乎只是太陽的3倍。
兩者皆是發現黑洞的新紀錄，先前最小黑洞的記錄保持者、其質量為太陽的3.3倍，至於離地球最近黑洞的前紀錄距離則是「獨角獸」的2倍。
由於黑洞本身是很觀察到的，天文學家們利用它對周遭行星的影響來發現其存在。經過的光線的軌道在不同點上似乎「被改變」，表明它被附近的引力拉伸成奇怪的形狀，不可見的黑洞便是最有可能的原因，接著便通過分析該恆星的引力變形、速度和軌道周期，天文學家計算出「獨角獸」黑洞的質量相當於3個太陽。
研究人員指出，通過望遠鏡的技術逐漸進步，天文學家也在分析數據方面變得更有經驗，未來幾年仍可能會發現其他創紀錄的新黑洞。
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