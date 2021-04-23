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3個月開始領養…男與比特犬同睡遭咬破喉嚨 頭破血流傷重不治

香港01 / 朱利安／報導
泰國1名男子日前在睡夢中被比特犬攻擊，最終傷重不治。（網上圖片）
泰國1名男子日前在睡夢中被比特犬攻擊，最終傷重不治。（網上圖片）

泰國日前發生比特犬在半夜攻擊主人，導致主人失血過多不治的憾事。1名居於芭堤雅鄉郊地區的男子事發時與2歲比特犬同床熟睡，未料愛犬突然攻擊他，主人的喉嚨、頸部等多處受傷，不但耳朵被咬至撕裂，義工花逾半小時才制服比特犬，可惜主人翌日失血過多不治。

事發於泰國邦拉蒙縣芭堤雅的鄉郊地區，56歲男主人上周五（16日）與名為「巨人」的比特犬同床共眠，不料愛犬突然在凌晨醒來，並攻擊主人，當地義工到場後需使用藥物讓情緒暴躁的比特犬入睡，花逾半小時才成功制伏牠，現場留下大量血迹。

男主人隨即送往醫院搶救，但當時身體多處包括喉嚨受傷，耳朵更被咬至撕裂，頭破血流，醫生宣布失血過多不治。死者妻子事後指，「巨人」平時非常溫馴，丈夫在牠3個月大時便收養回家，懷疑因天氣炎熱，加上近日較少帶牠外出散步，精力過盛，才會突然襲擊主人。

涉事比特犬後來被安置於收容中心，以讓警方調查牠失序的原因。據報該比特犬目前由另一男子領養，新主人透露自己過去飼養的比特犬與「巨人」很相似，擔心發生今次事件後，「巨人」會找不到主人，於是決意領養。他又指，「巨人」曾經咬人，相信日後不能完全避免，因·此自己會時刻注意其狀態，並給牠足以跑動的空間，釋放精力，避免再生意外。

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文章授權轉載自《香港01》

比特犬

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