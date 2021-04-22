250慈善團體齊發聲 關心全球飢餓問題

250個非政府組織罕見聯合發聲，呼籲各國政府重視飢餓人口的需要。包含樂施會、國際救援組織等250個國際非政府組織，日前聯合致信各國領導人，希望能重視目前嚴重的飢餓狀況，信中表明，目前世界上有2.7億人糧食嚴重缺乏保障，數百萬人瀕臨飢荒，尤其疫情後狀況更嚴重，因此呼籲各國政府重視，並希望儘可能增加糧食和金援。

半島電視台報導，250個援助團體在公開聲明中指出，根據聯合國估算，今年全球援助飢餓的金額需要78億美金，但目前只達標不到5%。信中還表示，聯合國糧食計畫署要求的額外資金總額約為55億美金，相對於各國每年在軍事上花費的1.9萬億美金中，根本只有皮毛。

「即使有數百萬人面臨飢餓，最富有的國家仍在不斷減少糧食援助。」樂施會董事長加布里埃拉表示，「這是非常大的人權危機，更是政治上的失敗。」他也指出，飢餓的根本問題並非糧食短缺，而是缺乏平等。

喀什米爾觀察者報導，除了糧食分配不平等問題，目前還需要數百萬美金，來提供醫療保健、乾淨水等基本生活所需。

聯合國估計，在去年年底，全球因為疫情關係，有2.7億人沒有穩定的糧食保障，且遍佈58個國家，尤其阿富汗、南蘇丹等國受到戰爭衝突影響，數百萬人處於飢餓邊緣。

到去年年底，聯合國估計有2.7億人處於或已經面臨著嚴重飢餓的高風險。這些組織說，在58個國家中，已有約174人達到了這一水平，並有可能因營養不良或食物不足而喪命。

公開信也進一步警告，雖然資金需求是最急迫的，但最重要的還是停止武裝衝突，才能徹底解決飢餓問題，「若不加緊採取行動，會有數百萬人因此喪生。」

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