爸爸飆車父子同受傷送院 3歲兒一段話超窩心：以後不准開快車

危險駕駛引致的車禍1宗都嫌多！泰國喀比府日前發生1宗車禍事故，1對父子受傷送院，駕車的爸爸更要躺在救護車的擔架床上，但在前往醫院期間，3歲的兒子表示很擔心爸爸的情況，還語重心長教訓他「以後不准開快車」，畫面溫馨又有趣。

泰國1名女義工在facebook講述這個暖心故事，指日前幫忙處理車禍，事件中1對父子受傷，被送往醫院救治。從照片可見，父親躺在救護車的擔架床上，3歲兒子在一旁，頭部和手臂擦傷流血，但向着鏡頭舉V，而爸爸的左手則輕輕搭着兒子的背部。

女義工陪伴他們送往醫院，兒子很關心爸爸的傷勢，問他身體有沒有很痛，當中父子的對話感動旁人。3歲兒窩心教訓爸爸：「爸爸痛嗎？哪裡痛？我也痛還流血了，不過我還是很擔心爸爸。不准開快車，我痛還怕血。」爸爸點頭答應，「爸爸不痛，爸爸對不起你。」

網民都大讚小男孩勇敢可愛，3歲孩子就已經講得這麼好，又指2父子互相擔心對方的心情令人動容，希望父親能汲取教訓，並祝願他們早日康復。

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文章授權轉載自《香港01》