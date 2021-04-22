快訊

長照機構人員明起接種AZ疫苗 指揮中心下午2時記者會

南韓女性三代的傷害複製？故鄉陌事至死方休

聽新聞
test
0:00 / 0:00

火星上自製氧氣！NASA毅力號再創歷史 造福未來太空人

聯合報 / 編譯張君堯／即時報導
美國航太總署的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。美聯社
美國航太總署的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。美聯社

美國航太總署（NASA）的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧氣，這是人類史上第一次在地球以外的行星上達成，創下新里程碑。

這項演示於20日舉行，目的是希望使用的實驗儀器能的進階版本能夠為人類未來進一步的探索做出貢獻，這項演示不僅代表能替未來的太空人提供呼吸的氧氣，而且還可以讓先前每每要花費大量資源、只為從地球上運輸大量氧氣的需求降低。

這個被稱為「MOXIE」的裝置也被稱為「機械樹」（Mechanical Tree），它利用電和化學方法將二氧化碳分子中的1個碳原子和2個氧原子分解。

第一次運行時，MOXIE產生了5克氧氣，相當於一名從事正常活動的太空人約10分鐘呼吸所需的氧氣。MOXIE的工程師現在將進行更多測試，並嘗試提高其氧氣輸出量，目前每小時可產生多達10克的氧氣。NASA航天技術局副局長路透（Jim Reuter）強調，MOXIE是在火星上將二氧化碳轉化為氧氣技術的「關鍵第一步」。

MOXIE是由麻省理工學院設計，採用如鎳合金的耐熱材料製成，其設計可承受運行所需的攝氏800度高溫，同時其薄薄的金屬塗層還可確保它不會將熱能發散且不會損害設備。

太空人 火星

延伸閱讀

美火星無人直升機 成功滯空40秒

無人直升機火星首飛 NASA：萊特兄弟後人類又一壯舉

NASA：創新號火星直升機 最快19日再度挑戰首飛

蔚藍漩渦映深藍湖水 土耳其萬恩湖成NASA年度最佳地球照片

相關新聞

火星上自製氧氣！NASA毅力號再創歷史 造福未來太空人

美國航太總署（NASA）的毅力號再度創造歷史，根據官方21日的說法，這台6輪機器人將火星大氣中的一些二氧化碳成功轉化為氧...

曠職大王！義公務員翹班15年 1800萬台幣薪水照拿不誤

義大利南部城市卡坦札羅（Catanzaro）發生一名醫院工作人員翹班長達15年，不僅打破全國紀錄，總計53.8萬歐元（折...

爸爸飆車父子同受傷送院 3歲兒一段話超窩心：以後不准開快車

危險駕駛引致的車禍1宗都嫌多！泰國喀比府日前發生1宗車禍事故，1對父子受傷送院，駕車的爸爸更要躺在救護車的擔架床上，但在前往醫院期間，3歲的兒子表示很擔心爸爸的情況，還語重心長教訓他「以後不准開快車」，畫面溫馨又有趣。

貘出沒請注意！馬來貘與東南亞的「人畜爭地」共業

「我以為是一個小孩掉進水池裡...」在印尼蘇門答臘廖內省的北乾巴魯市 （Pekanbaru），當地居民在4月20日中午驚見一隻馬來貘受困在自家後方的水池裡。事件發生後引起當地居民圍觀，尤其馬來貘跌入水池發出巨大聲響的當下，讓人誤以為是有小孩發生意外，趕緊前來搜救。目前搜救小組已成功救出馬來貘，但暫時無從得知馬來貘從何而來、為何無端跌入水池。但此事值得探討的關鍵也在於：馬來貘普遍生活在東南亞的熱帶雨林裡，但近年來，不論是印尼或是鄰國馬來西亞，都相繼發生馬來貘一再闖入「人類生活區域」，進而受傷甚至死亡的事件，這當中發生了什麼事？

南韓女性三代的傷害複製：《故鄉陌事》的至死方休？

「面對觸礁的關係，該如何理解最親近卻也最疏離的家人？」經歷大學四次落榜、求職碰壁，南韓女性導演明昭希回到久違的家鄉春川，面對她曾經厭惡並逃離已久的故鄉與母親。而她的答案正是「拿起攝影機」。

台灣第一人 詩人阿芒獲美國筆會翻譯詩集獎

台灣詩人阿芒與美籍譯者柏艾格以詩集Raised by Wolves獲美國筆會文學獎的翻譯詩集獎。身為首位獲此獎項的台灣作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。