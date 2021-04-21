女星玩飛行傘發生「致命失誤」 網友怒罵節目組：她差點跌死

飛行傘活動近年越趨普及，香港也有8個可以玩飛行傘的合法地點，讓你一嘗悠遊翱翔的滋味。最近，日本女星上白石萌音跟好朋友佐藤栞里亮相綜藝節目「沸騰ワード10」，其中一個環節是挑戰玩動力飛行傘，結果被眼利的觀眾發現她們身上的安全扣還未鎖好便起飛，其中萌音身上的安全扣更是完全鬆脫，險象環生。節目播出後，網友立即對電視台「開火」，大罵工作人員罔顧藝人的性命，大呼「萌音還活著真的太幸運了！」

最近，日本電視台綜藝節目「沸騰ワード10」頻繁登上Twitter熱門搜尋排行榜，原來對上一集節目邀請女星上白石萌音和佐藤栞里參與飛行傘活動時發生了嚴重疏忽，導致大量網友圍罵節目組和工作人員。

飛行傘屬於高度危險的極限運動，所有參加者都必須在出發前佩戴和檢查清楚身上的保護裝備，專業人士的陪同下進行活動，避免意外發生。

可是，有眼利的網友發現萌音身上的安全扣環不但沒有上鎖，開關還夾著繩索，在沒有完全沒扣好的情況下，工作人員便直接帶她飛上天，假如突然有一股強風吹過，隨時會脫離繩索由高處墮下死亡。網友一邊看電視，一邊為萌音捏了一把冷汗，幸好最後兩人都安全降落，但節目卻引起了觀眾的怒火，大罵：「你們差點害死了大家的萌音！！」

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文章授權轉載自《香港01》