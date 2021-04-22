30歲男想「增雄風」注射乳霜到生殖器 腫脹疼痛急送醫

2名30多歲法國男子日前在喝酒後效法YouTube不實教學影片，拿抗血腫乳霜幫對方注射到生殖器，希望生殖器尺寸變大「增加雄風」。但生殖器到了晚上逐漸腫脹疼痛難耐，不得不緊急就醫求救。

英國媒體《每日星報》（Daily Star）報導，醫師碰觸這2名男子生殖器時，他們都表示很痛。醫師研判他們不當的行為使得生殖器裡淋巴管阻塞。

英國泌尿科醫師維尼（Rich Viney）表示，這2名男子使用不當產品注射到生殖器裡，「不僅永遠無法達到他們的目標，還可能造成不可逆轉的傷害，並長期影響生殖器勃起功能。這是任何正常人都不會做的事情。」

維尼認為這2名男子應該是想跟上最近增加生殖器尺寸的風潮：「之前拿來注射在臉部的填充劑，被拿來運用在增加生殖器周長（不能增加長度）。但使用上須格外小心，且只能由具有經驗的專家完成。」

網友AngelaKnowles說：「他們真是2個傻傻的小男孩。」網友FAZER D也認為醫生說這是任何正常人都不會做的事情，「真是中肯！」