影／差幾秒就撞上！狂奔60米救落軌童 印車站職員獲激讚「展現無比勇氣」

印度1個火車站日前發生落軌意外，1名男童不慎從月台跌落路軌，視障母嚇得手足無措來不及反應，當時有火車快將進站，千鈞一髮之際，幸好有1個車站職員奮不顧身跑過去，趕在火車到站前將男童推到月台上，職員亦及時爬上月台，2人成功脫險。

落軌事件發生在印度馬哈拉施特拉邦（Maharashtra）首府孟買的瓦加尼火車站（音譯，Vagani）。閉路電視片段顯示，意外發生於上周六（17日）下午5時許，當時男童的媽媽正拖男着童在月台步行，但他們突然靠向路軌一邊，令男童不慎落軌。

男童落軌後剛好有火車準備到站，他嘗試爬上月台但不果，月台上的媽媽亦手足無措。火車不斷駛近之際，職員沙奇（Mayur Shlakhe）在路軌上跑向男童，一手將他推到月台上再爬上月台，火車約數秒後抵達，十分驚險。

परिस्थितियां जो भी हों, हमारे रेलकर्मी अपना दायित्व निभाने में हमेशा आगे रहे हैं।



इसका उदाहरण पेश करते हुए मुंबई के वांगणी स्टेशन पर रेलवेमैन मयूर शिल्के ने एक बालक को ट्रेन की चपेट में आने से बचाया।



रेल परिवार को उन पर गर्व है। उनकी इस बहादुरी के लिये उन्हें पुरस्कृत किया गया। pic.twitter.com/Ky5jPF8Sn7 — Piyush Goyal (@PiyushGoyal) April 20, 2021

沙奇接受當地媒體訪問時表示，事發時與母子距離約60米但火車速度太快，「即使我立即舉起紅旗示意停車，火車不可能在輾到男童之前停車」，於是決定跑過去救人。他指救人期間都感到恐懼，因為火車愈駛愈近，最後憑勇氣跳回月台。

沙奇坦言放空了差不多15至20分鐘才回過神來，並認知到自己成功救人。沙奇說很多人稱讚他的行為，他感到自己做對了事，認為所有事情都有原因，自己的出現就是要拯救男童。

印度鐵路部長戈瓦爾在twitter上分享當時的閉路電視短片，大讚為沙奇的行為而感到自豪，「他的行為展現了特別的勇氣，以自己的生命拯救了男童的生命」。

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文章授權轉載自《香港01》