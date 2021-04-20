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在家炸甜甜圈！正妹1動作讓「油鍋爆炸」遭毀半臉陷人生低潮

聯合新聞網 / 綜合報導
曾去澳洲留學的莎琳，因為一次炸甜甜的意外，遭到油鍋毀容。 圖擷自IG「charlenechew」
曾去澳洲留學的莎琳，因為一次炸甜甜的意外，遭到油鍋毀容。 圖擷自IG「charlenechew」

新加坡23歲女子莎琳（Charlene Chew）去年10月和前男友在家裡炸甜甜圈，但前男友忘了關火，等到莎琳發現時，廚房已經濃煙密布，此時，莎琳做了一個錯誤的動作，導致油鍋爆炸，熱滾滾的油噴在她的臉部、脖子和肩膀，讓她的半張臉幾乎毀容，動了無數次清創手術

根據《聯合早報》報導，去年10月莎琳和前男友在澳洲墨爾本的家裡炸甜甜圈，不過，前男友忘了關火爐，直到家裡煙霧瀰漫，莎琳才意識到事態嚴重，她情急之下將油鍋放進水槽裡沖水，導致油鍋瞬間爆炸，熱滾滾的油濺到她的臉部，造成嚴重燒傷。

事後莎琳被緊急送醫，醫生告知燒傷的程度很嚴重，「幾乎連神經都差點被灼傷」，當時莎琳住了醫院三個星期，動了許多次清創、植皮手術，臉部也被繃帶整個包住，她無法想像自己的皮膚狀況，陷入了人生最低潮，也和男友分手了。

莎琳悲傷地說道，「當時我覺得我的身分被剝奪了，那時我的臉...我會照鏡子，不明白到底發生什麼事，我認不出自己了...」

當時的燒傷程度嚴度，莎琳坦言陷入人生低潮。 圖擷自IG「charlenechew」
當時的燒傷程度嚴度，莎琳坦言陷入人生低潮。 圖擷自IG「charlenechew」

後來，莎琳隨著家人回到新加坡接受治療，過去6個月以來，她也漸漸康復。莎琳表示，她的皮膚需要2年時間才會完全復原，還好在復建過程中，有家人、朋友的耐心陪伴，讓她堅信著自己會變得更好。

莎琳也開始將自己的經歷分享到TikTok社群平台，藉此來鼓勵和她一樣的燒燙傷患者，莎琳坦言，那場意外確實影響了她的身心，但她決定每天都勇敢面對，「無論是好或是壞，改變是人生唯一不變的事，你有權選擇自己如何去面對每一天」。

因為有家人的陪伴和鼓勵，莎琳決定勇敢面對傷痛。 圖擷自IG「charlenechew」
因為有家人的陪伴和鼓勵，莎琳決定勇敢面對傷痛。 圖擷自IG「charlenechew」

手術 爆炸 新加坡

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