不再優秀！ 德國新聞自由指數直降2級

在記者無國界組織發布的世界新聞自由指數地圖上，乳白色代表優秀，黃色為良好，橙色代表有問題，紅色為較差，黑色則為非常惡劣。

該組織4月20日發表的地圖和排名榜顯示，德國已從曾經的乳白色變成了黃色，排名從以前的第11位降至第13位。無國界記者組織在報告中指出，影響德國排名的因素包括「暴力指數」，也就是媒體人遭受暴力的數量等等。去年，有記錄的針對德國媒體人的暴力事件從以前的13起增加到65起。記者無國界組織認為，實際數字還要多。

大多數針對媒體人的暴力事件發生在抗議新冠措施的示威活動中，包括身體攻擊和語言攻擊。報告寫道，「記者被拳打腳踢、推到地上，還被推搡、吐唾沫，受到威脅和侮辱，工作受阻。超過四分之三的身體攻擊發生在示威活動中，包括抗議新冠措施的示威活動，以及反對禁止左翼網站linksunten.indymedia.org的游行和五一游行。」

德國政府對德國在世界新聞自由指數排行榜上降級表示憂慮。德國聯邦司法部長克裡斯汀娜．拉姆布萊希特（Christine Lambrecht）表示，攻擊記者——尤其是在否認新冠者的游行示威中攻擊記者，是對新聞自由的攻擊，是民主社會絕不能接受的；那些高喊「騙子媒體」或談論「系統媒體」的人正在制造暴力氣氛。她說，德國政府正在針對所謂「敵人名單」起草相關法律。

（德新社、法新社）

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