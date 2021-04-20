人為影響氣候變遷 可追溯到萬年前

人類最早從1萬2000前年就開始影響全球氣候變遷。最新研究認為，人為因素影響氣候變遷並非近幾百年才開始，而是從1萬2000年前，人類活動就開始影響到氣候變遷，包括畜牧、使用火、發展群聚等，多少都有影響到全球氣候變遷的趨勢，且並非全部都是負面影響。

史密森尼雜誌報導，現今地球樣貌大約在1萬2000年前，最後一個冰河時代結束時形成，當時覆蓋大部分地球的冰川消退融化，溫度上升，為人類提供廣闊的土地居住。

隨後，人們開始建立群落，發展社會和文化，利用土地的方式也隨之改變，例如發展出農業、畜牧業等。研究表明，當時地球上有將近四分之三的土地都有人居住使用，因此當時人類活動已經開始對自然環境和氣候變遷造成影響，但影響非常小，也並非全部都是負面影響。

美國國家科學學院院刊報導，馬里蘭大學的報告指出，一旦人類有活動，產生的氣體、排泄物等，都會間接改變地球樣貌，進而影響氣候變遷，和傳統上認為人為影響氣候變遷是近百年的趨勢的觀點大不相同。

然而，萬年以前的人類活動並沒有對大自然產生太大的傷害，反而能夠和諧共存，但近百年爆炸性的工業發展已經對地球和氣候變遷造成無可挽回的傷害。研究團隊表示，雖然用古代的畜牧方式，難以養活當今龐大的人口，但科學進步的同時，應該要想出更符合永續利用的土地規劃方法，例如減少化學肥料、適度讓土地休耕等。

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