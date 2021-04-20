快訊

印度飛香港航班 機上53名乘客確診新冠

水情緊！鯉魚潭水庫見底 台版「亞特蘭提斯」重見天日

人為影響氣候變遷 可追溯到萬年前

台灣醒報 / 記者陳是祈╱台北報導
人為影響氣候變遷可追溯到1萬多年前。圖／Photo from網路截圖
人為影響氣候變遷可追溯到1萬多年前。圖／Photo from網路截圖

人類最早從1萬2000前年就開始影響全球氣候變遷。最新研究認為，人為因素影響氣候變遷並非近幾百年才開始，而是從1萬2000年前，人類活動就開始影響到氣候變遷，包括畜牧、使用火、發展群聚等，多少都有影響到全球氣候變遷的趨勢，且並非全部都是負面影響。

史密森尼雜誌報導，現今地球樣貌大約在1萬2000年前，最後一個冰河時代結束時形成，當時覆蓋大部分地球的冰川消退融化，溫度上升，為人類提供廣闊的土地居住。

隨後，人們開始建立群落，發展社會和文化，利用土地的方式也隨之改變，例如發展出農業、畜牧業等。研究表明，當時地球上有將近四分之三的土地都有人居住使用，因此當時人類活動已經開始對自然環境和氣候變遷造成影響，但影響非常小，也並非全部都是負面影響。

美國國家科學學院院刊報導，馬里蘭大學的報告指出，一旦人類有活動，產生的氣體、排泄物等，都會間接改變地球樣貌，進而影響氣候變遷，和傳統上認為人為影響氣候變遷是近百年的趨勢的觀點大不相同。

然而，萬年以前的人類活動並沒有對大自然產生太大的傷害，反而能夠和諧共存，但近百年爆炸性的工業發展已經對地球和氣候變遷造成無可挽回的傷害。研究團隊表示，雖然用古代的畜牧方式，難以養活當今龐大的人口，但科學進步的同時，應該要想出更符合永續利用的土地規劃方法，例如減少化學肥料、適度讓土地休耕等。

【更多精采內容，詳見

氣候變遷 爆炸

延伸閱讀

Google地球近年最大更新 縮時攝影見證37年演變

蔚藍漩渦映深藍湖水 土耳其萬恩湖成NASA年度最佳地球照片

生命起源有新說 閃電促成物種誕生

相關新聞

女傳烹飪「寶寶義大利麵」影片爆紅 卻遭網友怒批：浪費食物

國外一名媽媽利用影片PO網分享兒子亞當（adams）斷奶後的各種飲食，吸引許多粉絲關注，但日前一段亞當被放在鍋中與義利麵嬉戲的影片，吸引上千萬人點閱，網友怒批亞當的媽媽「太瘋狂」、「浪費食物」。

有錢人都怎麼玩？日財務達人曝秘辛：才不住高級飯店！

一般人在生活開銷上，常得多做取捨，自然會羨慕有錢的人，可以在自己喜歡的東西上頭放心揮霍。不過有錢人真的都會花大錢在享樂上嗎？日本財務規劃師藤川太，最近就在日本媒體「PRESIDENT Online」上發表文章，分享他見識到的有錢人與一般人，娛樂花費的習慣差異。

11歲童撿到1.5萬拾金不昧 義行曝光獲捐款3萬元

英國11歲男童在當地超市自動提款機發現400英鎊（約合新台幣15000元）拾金不昧，義行曝光後，各路陌生人捐獻773英鎊（約合新台幣30000元）以獎勵他。

美火星無人直升機 成功滯空40秒

人類十九日首度在外星實現受控動力飛行。美國太空總署（ＮＡＳＡ）微型直升機「機智號」在台灣時間十九日下午三點半左右，從火星...

瑞典環保少女捐10萬歐元 支持全球疫苗公平分配

瑞典環保少女童貝里今天宣布將捐贈10萬歐元，支持疫苗全球取得機制（COVAX）運作，確保2019冠狀病毒疾病（COVID...

影／打破藩籬 巴基斯坦第一位女板球裁判

Humaira Farah是巴基斯坦第一位女性板球裁判。她是如何在一個伊斯蘭國家獲得這樣一份尋常人眼中「男人工作」的？她又如何保持工作與生活之間的平衡？她向德國之聲講述了她打破藩籬的故事。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。